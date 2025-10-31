Los vecinos del Raval de Alicante rechazan el traslado de los fuegos: “Son del Cocó como las mascletás de Luceros”

Los fuegos artificiales de Hogueras no volverán a lanzarse desde la playa del Cocó. Lo confirmó este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, al asegurar que “esa ubicación, a día de hoy, no se puede utilizar para disparar” debido a los cambios provocados por las obras en el espigón, que “ya no existe” y presenta características “incompatibles” con los requisitos de seguridad que exige el montaje del espectáculo pirotécnico.

A esta decisión se ha sumado ahora la protesta de los vecinos del Raval Roig. La asociación vecinal Raval Roig-La Ermita ha expresado su “profunda decepción” y denuncia que el Ayuntamiento “rompe con una tradición que forma parte del alma festera y marinera del barrio y de la ciudad”.

Los vecinos insisten en que el entorno del Cocó ha sido, durante décadas, el lugar de encuentro de miles de alicantinos frente al mar. Según han señalado, el espacio “ha unido a generaciones de alicantinos en un paisaje único donde la fiesta se funde con la identidad del barrio”. Por eso, reclaman al Consistorio que el cambio, si se mantiene este año, sea “estrictamente temporal” y que los fuegos regresen al entorno del Cocó en 2026.

Contestación vecinal

La contestación vecinal se produce después de que Cutanda afirmara que el espigón “no se puede utilizar” al haber quedado reducido a una estructura “de apenas dos metros de ancho, rocoso y en desnivel”. Además, la concejala señaló que la normativa de seguridad prohíbe espectáculos pirotécnicos a menos de 500 metros de una zona forestal, una distancia que no se cumple por la proximidad de la Serra Grossa si los disparos se realizan desde la arena.

Desde el Raval Roig consideran que “no existe justificación técnica ni de seguridad que impida mantener los fuegos en su emplazamiento histórico” y advierten de que el traslado supone “una pérdida para la hostelería y el comercio local del barrio”.

Mascletás

“Nos duele que se defienda la inmovilidad de otros actos festivos, como las mascletás en Luceros, mientras se desprecia la vinculación del Raval Roig con los fuegos del Cocó. No pedimos privilegios, pedimos coherencia y respeto a la historia de Alicante”, han manifestado desde la entidad, que reitera su petición de “diálogo real con los barrios antes de tomar decisiones que afectan directamente a su vida y su identidad”.

Por su parte, desde el equipo de gobierno insisten en que la intención es mantener el concurso de fuegos en algún punto de la fachada litoral, aunque todavía no han confirmado si se repetirá el disparo desde la Volvo en 2026.