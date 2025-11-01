Alicante mantiene viva la memoria en el día de Todos los Santos

Unas 10.000 personas, según cifras de Protección Civil, han visitado la mañana de este día de Todos los Santos el Cementerio Municipal de Alicante. Para los cristianos es un día solemne en el que recordar a todo aquel que ha alcanzado el cielo, y muchos alicantinos mantienen la tradición de hacerlo con una visita a los nichos y tumbas donde yacen aquellos padres, abuelos, hijos y hermanos que ya no están.

Repletas de unas bolsas con flores y otras con cubos y bayetas, las calles del cementerio han sido un ir y venir de personas que en muchos casos han de visitar y arreglar más de un sepulcro. Los más afortunados lo hacían acompañados por uno o varios familiares más, mientras otras personas rendían en sobrecogedora soledad un homenaje a sus difuntos. Solas o acompañadas, se veían más mujeres que hombres en el camposanto: hasta en la muerte parece ser que la mujer se sigue haciendo más cargo de los cuidados.

Ligero descenso

Entre visitantes y floristas ronda la idea de que, poco a poco, cada año vienen menos personas al cementerio en este día señalado. De momento, las cifras de la mañana son ligeramente inferiores a las de años previos, a falta de la estimación de la Policía Local a final de jornada. Pablo Lluch, florista de uno de los establecimientos de la Plaza del Cementerio, ha dicho «normal», sin demasiados ánimos, tras preguntarle cómo ha ido el día de ventas. «Cada año va un poco a menos, antes toda la calle estaba llena de floristas y ya no», ha compartido Lluch.

Venta de flores instalada en las puertas del cementerio este día de Todos los Santos. / Alex Domínguez

En un puesto de venta montado para la ocasión estaba María Riquelme, joven trabajadora de una floristería de Castalla. Este es su segundo año y considera que «va bien, aunque un poco menos que el año pasado». Ha argumentado que «los precios han subido un poco y la gente lo nota y se queja». También muchos vienen ya con las flores compradas de antes. Sobre esa subida, por ejemplo, ha explicado que el ramo de margaritas se vendía a tres euros hace solo un año y que ahora cuesta cinco.

Sobre las flores favoritas de los visitantes se podría decir que el crisantemo, la tradicional flor del luto, hace tiempo que ya no lidera la demanda, diversificada ante una oferta que no depende ya de la flor de temporada. Por otra parte, algunas personas incluso optan por traer arreglos de flores artificiales.

Rito anual

Ya dentro del cementerio relucía una grandísima mayoría de tumbas y nichos con ramos recientes, lo que señala que hubo también una afluencia importante de personas que durante la semana acudieron a adornar la morada de sus fallecidos. Manuel Soriano lo comentaba con dos familiares que, junto a él, descansaban a mitad de su jornada. «Este año veo el cementerio algo más florido», opinaba el hombre, ya mayor, para luego contar que ya habían arreglado dos tumbas y que les faltaba por visitar otras tres, rito que ha asegurado mantener año tras año.

No muy lejos estaba María Ángeles Alonso, alicantina radicada en València desde hace cuarenta años que, según ha confesado, viene cada día de Todos los Santos a recordar a su padre y cuidar su sepulcro. «Tenía una hermana en la ciudad que lo hacía también, pero ya falleció», ha explicado Alonso, quien mantiene con cariño el deber de rendirles tributo.

Dos mujeres depositan arreglos florales junto a la lápida de su difunto, en Todos los Santos. / Alex Domínguez

La estampa más bonita de la mañana la regaló una niña que, esponja en mano, limpiaba el mármol de la sepultura donde yace su abuelo. Su abuela, con ella, le indicaba cómo hacerlo y le decía que dejara brillante «la tumba del yayo». La nieta, con la entrega que tienen los niños cuando sienten que hacen algo importante, parecía darle con su cuidado una caricia a su difunto abuelo.

Al mediodía se celebró la tradicional misa votiva desde la capilla del cementerio, mientras que el recinto municipal ha permanecido abierto desde las 08:00 hasta las 16:00 horas, recibiendo su mayor afluencia en las horas centrales del día. Por otra parte, en todo momento ha estado funcionando un amplio dispositivo de la Policía Local y Protección Civil para facilitar el acceso y la seguridad en el camposanto.