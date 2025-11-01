Negocios del Casco Antiguo de Alicante llevan el recorte del ocio nocturno a los tribunales

Crónica de un recurso anunciado: la Zona Acústicamente Saturada del Casco Antiguo de Alicante llega a los tribunales. Establecimientos afectados por las medidas aprobadas recientemente por el Ayuntamiento han presentado un recurso Contencioso-Administrativo en contra de la normativa en el que, además, piden como medidas cautelarísimas que se suspendan las restricciones de horario y terrazas.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, la petición de los negocios reclama dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado 14 de octubre, en el que se aprobó la Zona Acústicamente Saturada en el entorno de la plaza Quijano. En dicho expediente, el gobierno municipal daba luz verde inicial a una serie de limitaciones dirigidas al ocio nocturno que, principalmente, consisten en una reducción de horarios y del número de mesas y sillas del que pueden hacer uso los locales con terraza. La normativa, además, se hizo efectiva de forma inmediata a través de medidas cautelares, tal y como avanzó el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, a la espera de su aprobación definitiva.

De esta manera, ese mismo fin de semana la Policía Local acudió a las áreas afectadas para comprobar el cumplimiento de la ZAS, levantando acta contra algunos de los pubs, que no se ajustaron al nuevo horario. Ahora, negocios afectados acuden al juzgado para tratar de frenar la norma por la vía judicial. Los demandantes alegan en su petición que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local se hizo efectivo sin que fuese publicado en ningún boletín oficial ni siquiera en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, lo que ocasionó serias pérdidas económicas a los establecimientos que, además, aseguran que no fueron notificados formalmente de manera oficial.

Los locales se rebelan

Entre los argumentos esgrimidos por los recurrentes, según fuentes conocedoras del escrito presentado en el juzgado, destaca también que la ZAS se está aplicando mientras que su expediente aún no ha sido aprobado de manera definitiva, a la espera de un preceptivo informe de la Conselleria de Medio Ambiente. Todo ello, unido a los más de seis meses que el Ayuntamiento ha tardado en resolver las alegaciones al documento, demuestra para los hosteleros que no existe urgencia para la aplicación de la normativa. Además, inciden en que las zonas afectadas se han determinado mediante unas mediciones acústicas desactualizadas, tomadas hace varios años y antes de que entrase en vigor la nueva Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, que ya redujo el horario de los veladores en toda la ciudad.

Por todo lo anterior, consideran que la ZAS ha entrado en vigor de forma contraria a la ley, ocasionando graves perjuicios a los negocios afectados, con las correspondientes consecuencias económicas para los propietarios de los locales y, por extensión, para el personal que podría verse en la calle. Unas conclusiones que han llevado a los hosteleros a la petición de medidas cautelarísimas, de aplicación inmediata, según ellos. Fuentes del sector han asegurado a INFORMACIÓN que el trámite ha sido comunicado formalmente al Ayuntamiento y que la suspensión preventiva de la ZAS se haría efectiva de inmediato, de acuerdo con Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En dicho escrito registrado en el Consistorio, se advierte además al ejecutivo local de que los negocios del área afectada comenzarán desde este mismo viernes a volver a ceñirse al horario general establecido en sus correspondientes licencias de actividad, vigente antes de la aprobación de las últimas restricciones.