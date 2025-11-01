Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL TIEMPO

El tiempo en Alicante en el Día de Todos los Santos: sol, calma y sin rastro de lluvia

La provincia vivirá un domingo en el que se podrán llegar a los 28ºC

El fin de semana llega con sol, nubes bajas y temperaturas sin grandes cambios en la provincia

El fin de semana llega con sol, nubes bajas y temperaturas sin grandes cambios en la provincia

INFORMACIÓNTV

O. Casado

Paula Lizcano

La provincia de Alicante tendrá hoy cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas se mantendrán con pocos cambios salvo un ligero ascenso de las mínimas en la mitad sur. El viento soplará flojo de componente sureste con intervalos de suroeste moderado en el litoral por la tarde. Para el domingo las temperaturas seguirán subiendo y en Alicante ciudad se podría llegar a los 28ºC.

El tiempo en Alicante

La jornada de hoy tendrá cielos con nubes bajas y con temperaturas que llegarán a los 26ºC. No se esperan precipitaciones en todo el fin de semana. El domingo será despejado hasta la tarde y los termómetros llegarán a los 28ºC.

El tiempo en Elche

El sábado llega con el sol presente, y algunas nubes bajas en el cielo, mientras que las temperaturas llegarán a máximas de 26ºC. Los termómetros seguirán en ascenso hasta el domingo donde se alcanzarán los 27ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm espera un festivo con temperaturas estables. El cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 22ºC, una previsión que será muy similar el domingo aunque si habrá probabilidad de lluvias a partir de la tarde y las temperaturas subirán hasta los 24ºC.

El tiempo en Elda

El sábado trae sol y cielo despejado a Elda con termómetros en ascenso hasta llegar a los 25ºC. Las temperaturas se mantendrán para este domingo.

El tiempo en Torrevieja

Hoy el cielo estará despejado, con algunas nubes bajas durante la mañana, con temperaturas en torno a los 25ºC. Al igual que en el resto de la provincia, las temperaturas irán en ascenso hasta los 26ºC.

El tiempo en Orihuela

El sábado estará marcado los cielos despejados pero con algunas nubes bajas al principio del día. Las temperaturas subirán hasta los 27ºC. Los termómetros se mantendrán durante el domingo en los 27ºC.

El tiempo en Alcoy

Hoy el cielo permanecerá con nubes bajas y con temperaturas que llegarán a los 24ºC. El domingo volverán a bajar ligeramente hasta los 22ºC

Noticias relacionadas y más

El tiempo en Dénia

El sábado se presenta con el cielo despejado y las temperaturas que subirán de forma significativa hasta llegar a los 25ºC. El domingo seguirán los termómetros en ascenso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
  2. Un instituto de Alicante, premio nacional por crear la mejor experiencia de educación emocional
  3. La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
  4. ¿Abren los comercios este sábado? Horarios de los supermercados y centros comerciales de Alicante
  5. Alicante descarta el pabellón Tómbola Arena y acepta indemnizar a la empresa que iba a construirlo
  6. El Ayuntamiento de Alicante se pone serio frente a las palomas
  7. Nueva cita con la pólvora: mascletà este domingo en Alicante
  8. Barcala anuncia un parque agrario de 135 hectáreas y un museo con obras internacionales en el Foro Alicante

El tiempo en Alicante en el Día de Todos los Santos: sol, calma y sin rastro de lluvia

El tiempo en Alicante en el Día de Todos los Santos: sol, calma y sin rastro de lluvia

Un mismo recuerdo y mil formas de honrar: el Día de Todos los Santos en Alicante desde distintas culturas y creencias

Un mismo recuerdo y mil formas de honrar: el Día de Todos los Santos en Alicante desde distintas culturas y creencias

La Cámara de Alicante perderá un 6,7 % de sus ingresos con la vuelta al antiguo Palas

La Cámara de Alicante perderá un 6,7 % de sus ingresos con la vuelta al antiguo Palas

Negocios del Casco Antiguo de Alicante llevan el recorte del ocio nocturno a los tribunales

Negocios del Casco Antiguo de Alicante llevan el recorte del ocio nocturno a los tribunales

El museo de Las Cigarreras de Alicante abrirá en 2026 con obras internacionales

El museo de Las Cigarreras de Alicante abrirá en 2026 con obras internacionales

Descubre la guía «A tu lado en el duelo» con herramientas para acompañar a familiares y amigos

Descubre la guía «A tu lado en el duelo» con herramientas para acompañar a familiares y amigos

Alicante creará un gran parque agrario y peatonalizará por fases la calle San Vicente

Alicante creará un gran parque agrario y peatonalizará por fases la calle San Vicente

Así era la mascarilla del Renacimiento para embellecer el rostro: sangre de gallina y de paloma

Así era la mascarilla del Renacimiento para embellecer el rostro: sangre de gallina y de paloma
Tracking Pixel Contents