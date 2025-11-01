El tiempo en Alicante en el Día de Todos los Santos: sol, calma y sin rastro de lluvia

La provincia de Alicante tendrá hoy cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas se mantendrán con pocos cambios salvo un ligero ascenso de las mínimas en la mitad sur. El viento soplará flojo de componente sureste con intervalos de suroeste moderado en el litoral por la tarde. Para el domingo las temperaturas seguirán subiendo y en Alicante ciudad se podría llegar a los 28ºC.

El tiempo en Alicante

La jornada de hoy tendrá cielos con nubes bajas y con temperaturas que llegarán a los 26ºC. No se esperan precipitaciones en todo el fin de semana. El domingo será despejado hasta la tarde y los termómetros llegarán a los 28ºC.

El tiempo en Elche

El sábado llega con el sol presente, y algunas nubes bajas en el cielo, mientras que las temperaturas llegarán a máximas de 26ºC. Los termómetros seguirán en ascenso hasta el domingo donde se alcanzarán los 27ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm espera un festivo con temperaturas estables. El cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 22ºC, una previsión que será muy similar el domingo aunque si habrá probabilidad de lluvias a partir de la tarde y las temperaturas subirán hasta los 24ºC.

El tiempo en Elda

El sábado trae sol y cielo despejado a Elda con termómetros en ascenso hasta llegar a los 25ºC. Las temperaturas se mantendrán para este domingo.

El tiempo en Torrevieja

Hoy el cielo estará despejado, con algunas nubes bajas durante la mañana, con temperaturas en torno a los 25ºC. Al igual que en el resto de la provincia, las temperaturas irán en ascenso hasta los 26ºC.

El tiempo en Orihuela

El sábado estará marcado los cielos despejados pero con algunas nubes bajas al principio del día. Las temperaturas subirán hasta los 27ºC. Los termómetros se mantendrán durante el domingo en los 27ºC.

El tiempo en Alcoy

Hoy el cielo permanecerá con nubes bajas y con temperaturas que llegarán a los 24ºC. El domingo volverán a bajar ligeramente hasta los 22ºC

El tiempo en Dénia

El sábado se presenta con el cielo despejado y las temperaturas que subirán de forma significativa hasta llegar a los 25ºC. El domingo seguirán los termómetros en ascenso.