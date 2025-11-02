Alicante da la bienvenida al mes de noviembre con una mascletà

La Plaza de España ha retumbado este domingo con el estruendo de una nueva mascletà del ciclo "Pólvora tot l’Any", organizada por la Federació de les Fogueres de Sant Joan. A las 14 horas, la Pirotecnia Coeters Dragón, de Villena, ha sido la encargada de llenar de sonido, ritmo y emoción la ciudad con un disparo de corte clásico que ha servido también para dar la bienvenida al mes de noviembre.

La Bellea del Foc, Adriana Vico, ha dedicado el espectáculo "a todos los cuerpos de seguridad", concretamente ha enumerado: Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos. En este sentido desde la Federació se ha querido también rendir un reconocimiento especial a un agente del departamento de Intervención de Armas de la Guardia Civil que hoy se jubilaba, y que ha tenido el honor de accionar la detonación final tras el tradicional "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà" pronunciado por las belleas y sus damas de honor.

Así ha sido la mascletà de Pirotecnia Coeters Dragón en la Plaza España /

El responsable del disparo, José María Enríquez, explicó a INFORMACIÓN que el montaje se ha concebido como una mascletà "de estilo clásico, con inicio de traca, cinco fases aéreas, cinco terrestres con acompañamiento aéreo, un terremoto final y un cierre hermético". De hecho, en la parte aérea se han podido ver carkers tumbados, ras ríenos de diferentes tamaños y silbatos.

La villenera Coeters Dragón se ha consolidado como una de las firmas habituales en este ciclo pirotécnico.

Un calendario repleto de pólvora hasta las Hogueras

El ciclo "Pólvora Tot l’Any" 2025/26, presentado en la II Gala de la Pirotecnia "Pedro Luis Sirvent", continuará llevando el estruendo festero a distintos barrios de la ciudad en los próximos meses. La próxima cita con la pólvora será el domingo 8 de febrero de 2026 en el solar de la hoguera Polígon de Sant Blai, en la calle Guadalest, a cargo de Pirotecnia Mediterráneo.

El programa incluye también la tradicional Arribada del Foc, el 17 de junio, que disparará la misma empresa desde la fachada de El Corte Inglés. Además, el 22 de marzo, la pólvora regresará frente a Casa del Mediterráneo, en la plaza del arquitecto Miguel López, con Pirotecnia Hermanos Ferrández como protagonista.

Calendario completo de mascletás de 2025/26

Las mascletás de antes de las Hogueras ya tienen fecha y también ubicación. Serán los siguientes días: