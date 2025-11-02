De llegar solas a no sentirse solas: así nacen las nuevas amistades por internet en Alicante

Cuatro chicas. De Madrid, Bilbao, Italia y Brasil. Se conocieron en Alicante gracias a una aplicación y, de repente, ya no están solas. Todas se mudaron a la ciudad por motivos distintos -trabajo, estudios, amor o simplemente por cambiar de aires-, pero compartían algo en común: empezar de cero sin familia ni amigos cerca.

Volver a construir una red social en una ciudad nueva no siempre es fácil. A veces el trabajo no deja tiempo, o el entorno laboral está formado por personas mayores con las que cuesta conectar. La rutina se impone y la soledad aparece. Por eso, María Pinar, Iulia Ciobotaru, Aurora y Carolina decidieron dar el paso y probar una aplicación para hacer amigas. Hoy pueden decir que, además de haber formado un grupo muy unido, han encontrado en Alicante un nuevo hogar.

"Nos entendemos porque todas hemos pasado por lo mismo: llegar solas, sentirnos lejos de los nuestros y tener que empezar de cero", coinciden. Además, aseguran que la experiencia las ha hecho más abiertas y sociales, y hasta practican inglés entre ellas, ya que la diversidad cultural del grupo es parte de su encanto.

De Madrid al Mediterráneo

María, madrileña, lleva algo más de un año viviendo en Alicante. Decidió mudarse por amor: su pareja, médico residente, estaba en un hospital de la ciudad y ambos querían dejar atrás la distancia. "Me vine por mi pareja, pero al llegar me di cuenta de que necesitaba crear mis propios círculos", cuenta.

Al principio salía con los amigos de él, pero sentía que necesitaba algo más. "No conocía las apps y era complicado conectar con otras chicas en mi situación. Me sentía sola, y decidí que tenía que dar el paso porque si no te mueves, te quedas ahí. Era un poco tema de supervivencia", confiesa.

Una chica que conoció por TikTok le recomendó una aplicación para hacer amigas, y aquello le cambió la vida. "La experiencia ha sido estupenda. He conocido a chicas increíbles que ahora son mis mejores amigas. Lo mejor ha sido darme cuenta de que no estaba sola", asegura.

Iulia y María posan en un selfi. / INFORMACIÓN

Ahora su grupo suele quedar para tomar algo, salir de fiesta o simplemente pasear por la ciudad. "Nos gusta mucho charlar con una cerveza en la mano", dice entre risas. Además, ya planean viajes juntas. "Echar de menos Madrid y mis amigas es inevitable, pero ahora tengo mi vida aquí y me siento orgullosa de haber dado el paso".

Su consejo para quienes llegan solas es claro: "No estás sola. Somos muchas en la misma situación. Aunque al principio dé miedo o parezca raro, recomiendo probar estas apps. Crear redes de amistad donde vives es muy importante".

Un cumpleaños diferente

Carolina, brasileña, lleva unos seis meses en la ciudad. Aprovechó que su hermano había comprado una casa en Alicante para venir a continuar sus estudios y solicitar un máster. "Vi la oportunidad perfecta", recuerda.

Aunque al principio tuvo a su hermano cerca, sabía que su estancia sería temporal. "Desde el principio quise conocer gente por mi cuenta. Ya había hecho un intercambio antes y me sentí muy sola. Esta vez no quería que pasara lo mismo", cuenta. Fue así como descubrió, navegando por internet, las aplicaciones para conocer personas.

Las cuatro amigas en la Explanada. / Rafa Arjones

La experiencia superó sus expectativas. "Este año, en mi cumpleaños, mi hermano estaba de viaje. Si no hubiera conocido gente, lo habría pasado sola. Pero gracias a las amigas que he hecho, fue un cumpleaños increíble. Aunque estoy lejos de mi familia y amigos en Brasil, ahora tengo a personas maravillosas con las que compartir momentos".

Hoy Carolina disfruta de una vida social activa: va a la playa, asiste a conciertos en el Teatro Principal, descubre nuevos bares o simplemente organiza noches de películas en casa. "Es bonito saber que siempre hay alguien con quien hacer planes", dice. Para ella, tener un grupo de amigas en otra ciudad es esencial: "Te da una sensación de comunidad y te saca de la soledad".

La italiana que encontró su lugar

Aurora, italiana, llegó a Alicante en junio para realizar unas prácticas en una empresa local. Poco después, la compañía le ofreció un puesto estable y decidió quedarse. "Cuando llegué solo conocía a mis compañeros de trabajo, y no era fácil conocer gente fuera del entorno laboral", recuerda.

Todo cambió cuando vio en Instagram y TikTok anuncios de una aplicación para hacer amistades. "Decidí probarla y la primera persona que conocí en la vida real fue Carolina. Gracias a ella conocí a Iulia y a María", cuenta con una sonrisa.

Carolina, Aurora y Iulia durante una cena en Alicante. / INFORMACIÓN

Desde entonces, el grupo se reúne para tomar algo, charlar, bailar o ver películas. También hacen escapadas, conciertos y hasta viajes juntas. "Crear nuevas amistades en una ciudad nueva me permite disfrutar más de mi vida aquí. Compartimos situaciones similares y eso nos une", dice Aurora. Su consejo para las recién llegadas es claro: "No te agobies si no encuentras buenas amigas enseguida. Usa la aplicación, propón un café o un paseo. Poco a poco, todo llega".

Cambiar de aires

Iulia, de Bilbao, se mudó a Alicante a finales de enero buscando ese cambio de aires que muchos anhelan. "Necesitaba vivir algo diferente, en un sitio más soleado y caluroso", explica. Aunque su mejor amiga vive en Altea, en la ciudad se sentía sola. "Trabajo desde casa, así que necesitaba encontrar otra forma de conocer gente".

El idioma tampoco es una barrera entre ellas y cuando se juntan las cuatro hablan en inglés

Recordó que ya le habían hablado de este tipo de apps y decidió atreverse también. "Ha sido mucho mejor que las apps de citas. Se nota que las chicas estamos más abiertas a conocer gente, a salir de la zona de confort y ampliar el círculo de amistades", asegura.

Las jóvenes brindan en una terraza de Alicante. / Rafa Arjones

Iulia se ha convertido en una de las más activas del grupo. "Nos juntamos después del trabajo o los fines de semana para tomar algo, salir de fiesta, ir al mercadillo o de compras. Incluso hemos hecho viajes juntas", cuenta. "Lo mejor es que si quieres hacer algo, siempre hay alguien que se apunta".

Para ella, encontrar amigas ha sido clave: "No tengo que sentirme sola. Cuando alguien pasa por lo mismo que tú, la experiencia se vuelve más divertida. Te das cuenta de que, aunque seas adulta, aún puedes hacer nuevas amistades con facilidad".

Un grupo que ya no se separa

Por recomendación de amigas o por casualidad en redes sociales, todas dieron con una aplicación que acabó cambiándoles la vida. Hoy, además de salir a tomar algo o charlar después del trabajo, también hacen turismo por la provincia e incluso fuera de ella. "Hace poco fuimos juntas por primera vez a la Feria de Albacete". Ya planean escapadas y viajes futuros.

Lo que empezó como un intento de no sentirse solas se ha convertido en una amistad sólida, con raíces nuevas en una ciudad que ahora sienten suya. Porque a veces, empezar de cero no significa empezar sola.