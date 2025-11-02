El Ayuntamiento de Alicante inspecciona más locales de Panoramis y apunta a nuevas posibles irregularidades

No sólo el local que la Cámara de Comercio aspira a convertir en su sede está bajo la lupa del Ayuntamiento de Alicante por posibles irregularidades. Recientemente, personal de la Concejalía de Urbanismo ha hecho acto de presencia en Panoramis, el antiguo complejo de ocio del puerto reconvertido ahora en centro de negocios, para ampliar la inspección técnica a otros locales del recinto en busca de otras posibles irregularidades urbanísticas.

Así lo confirman a INFORMACIÓN fuentes conocedoras de la visita, en la que se vio al personal municipal realizando mediciones y tomando imágenes de las instalaciones ocupadas por empresas de sectores económicos diversos, desde consultorías, servicios sanitarios a soluciones digitales, e incluso del ámbito de la hostelería. Todos esos locales ubicados en suelo portuario están bajo la concesión de Digital Corner, encargada de la gestión del centro Panoramis hasta 2043, tras una prórroga en vigor de 15 años aprobada en 2021.

Desde el Ayuntamiento de Alicante, liderado por el popular Luis Barcala, rechazan hacer cualquier tipo de valoración respecto a las nuevas inspecciones a locales del complejo de negocios, según fuentes del equipo de gobierno. Las primeras explicaciones del ejecutivo del PP sobre la ampliación del control técnico de las instalaciones incluidas en la concesión de Digital Corner, más allá de la Cámara, podrían llegar este próximo martes, durante la habitual rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ordinaria. Tampoco han querido hacer ningún comentario desde el entorno de la empresa concesionaria de Panoramis.

Estas recientes inspecciones en locales de Panoramis se producen en un contexto marcado desde hace meses por el polémico proyecto de la sede de la Cámara de Comercio presidida por Carlos Baño, paralizado por las irregularidades desveladas por este diario, ya que las obras se han estado ejecutando sin la licencia pertinente y construyéndose además una planta fuera de la ordenación urbanística vigente.

Personal municipal realizó mediciones y tomó imágenes durante la visita al centro de negocios

La última novedad respecto al proyecto se hizo pública hace menos de un mes, cuando el Ayuntamiento de Alicante frenó su idea de dejar en manos de la Generalitat la decisión sobre la legalidad de las obras que la Cámara de Comercio ha realizado en el edificio Panoramis del puerto de Alicante. Ahí se supo que, pese a la intención inicial del alcalde Barcala de elevar a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio una consulta sobre los parámetros urbanísticos de aplicación al edificio en cuestión, finalmente el regidor reculó. Entonces, llegó a decir que se trataba solo de "una posibilidad".

No cabe la decisión política

Este viernes, el alcalde de Alicante, cuestionado de nuevo sobre el proyecto marcado por las irregularidades de la Cámara en Panoramis en Panoramis, se mostró de nuevo tajante, rechazando cualquier interferencia política: "La interpretación de las normas y los proyectos es una cuestión que supervisan los técnicos, no cabe la decisión política. En consecuencia, la viabilidad de la licencia estará condicionada al cumplimiento estricto de la ley".

Las obras impulsadas en Panoramis por la entidad cameral, donde el jefe del Consell, Carlos Mazón, conserva su plaza de gerente, están paralizadas desde el pasado mes de abril. Fue la institución que preside Baño la que tomó la decisión después de que este medio desvelara que las millonarias obras carecían de licencia cuando los trabajos estaban ya prácticamente finalizados. Técnicos de Urbanismo constataron después la existencia de una planta que incumplía la normativa.

Al Palas

A la espera de saber qué sucede con la sede cameral proyectada en Panoramis, que sigue a la espera de ver si puede ser regularizada, el comité ejecutivo de la Cámara aprobó esta semana por unanimidad dar por finalizado el contrato de alquiler con el Ayuntamiento de Alicante respecto al antiguo hotel Palas, que ha albergado servicios municipales en los últimos doce años. Ahora, tras esa decisión, la Cámara "recupera" el histórico edificio que fue su sede de 2009 a 2014, a la espera de intentar regularizar el local de Panoramis en el que ha invertido más de tres millones de euros, de los que 1,5 millones estaba previsto que fueran subvencionados por el Consell de Mazón.

Pero, tras las recientes inspecciones llevadas a cabo en Panoramis, parece que no solo el edificio alquilado por la Cámara a Digital Corner está en el foco por posibles irregularidades urbanísticas.