El Ayuntamiento reactiva el plan de reformar la plaza de la Montañeta de Alicante

Con el eco de la Navidad a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento confía en un contrato menor para empezar a esbozar una renovada plaza de la Montañeta, uno de los puntos neurálgicos por excelencia de la ciudad durante las fiestas. Lo hace después de trazar varios proyectos en la zona deshechos con el tiempo y con el enclave bajo mínimos, repleto de baldosas agrietadas, parcheadas de la manera menos estética y con la fuente inútil y vallada desde las pasadas Hogueras.

El consistorio ha recurrido a una licitación con el objetivo de redactar el anteproyecto para las obras de reforma del aparcamiento subterráneo de la plaza, lo que supone un primer paso de una actuación que contempla la adecuación de dicho parking -estrenado a principios de los setenta-, pero también una obra con reforma y rehabilitación de la Montañeta a nivel superior, que incluye un mayor ajardinamiento y mejoras de movilidad, según fuentes del Ayuntamiento.

La fuente, que lleva meses vallada, ahora será testigo del belén, en fase de instalación / rafa arjones

La plaza se reurbanizó a finales de 2009 en una actuación sufragada con los fondos aportados por el Gobierno central y con un importe que superó el millón de euros. En aquel lavado de cara de la Montañeta, abierta al público de nuevo en enero de 2010, se cambió la fuente por la actual (“más ornamental”, decían) y se instalaron las baldosas que hoy languidecen. Tres años después, entre el final de año de 2012 y el inicio de 2013, la plaza volvió a ser objeto de reforma. En aquella ocasión el parking estrenó un nuevo sistema de iluminación que aportaba mayor visibilidad y mejoraba los estándares de eficiencia energética. Desde entonces el aparcamiento también cuenta con un sistema contra incendios y se convirtió en el primero de Alicante con un sistema de pago por telepeaje y con emplazamientos para recargar coches eléctricos.

En aquella reforma también se tocó la plaza, que presentó un nuevo aspecto y recuperó una pequeña elevación que homenajeaba a aquella montañeta que fue derruida décadas atrás y que le daría su nombre para siempre después de desprenderse de la coletilla “del caudillo”. Aquellos montículos ajardinados sobre el parking se abrieron en la Navidad de 2012; hoy, 13 años después, el Ayuntamiento diseña otro lavado de cara.

El anteproyecto que ha encargado el consistorio, que pagará 17.908 euros a la mercantil A-Ingenia Research and Consulting, es la reactivación de un plan para una plaza clave de la ciudad, que alberga el edificio de Hacienda y el de la Subdelegación de Gobierno, y que además en Navidad se erige como uno de los destinos de peregrinación preferidos de propios y extraños porque desde hace décadas en la Montañeta se instala el tradicional belén y con asiduidad el Ayuntamiento también ha ubicado en los últimos años algún adorno gigante, tal y como ya se vislubra en la zona.

Baldosas parcheadas en la plaza de la Montañeta. / Rafa Arjones

Proyectos fantasma

Este primer esbozo llega tres años después de la remodelación de la plaza Nueva, proyecto que en un primer momento se dijo que iría de la mano del de la Montañeta. Tiempo después desde el consistorio se deslizó que se ejecutaría uno primero y el otro después. Es ahora cuando vuelve a entrar en escena una plaza, la de la Montañeta, que en el anterior mandato también copó debates internos en los que incluso se planteó peatonalizar de manera semiintegral, dejando únicamente la circulación de vehículos hacia el parking.

En 2021 el Ayuntamiento de Alicante presentó un proyecto de reurbanización de la plaza dentro de un presupuesto de más de 11 millones de euros destinados a mejorar diversas infraestructuras de la ciudad. El proyecto contemplaba una inversión de 568.293 euros para renovar la plaza de la Montañeta, pero del que nunca más se supo.

En esta recta final de año, la plaza sigue bloqueada, con la fuente vallada y sin uso desde Hogueras, el pavimento parcheado en toda su extensión y mientras el Ayuntamiento ya instala el tradicional nacimiento para las fiestas de Navidad. Todo un belén.