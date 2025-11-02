Se busca pareja para compartir piso: los solteros de Alicante no pueden permitirse un alquiler

La soltería no es opción para quien quiera independizarse en Alicante. Incluso, vivir de forma autónoma después de una separación también se antoja, en muchos casos, imposible. Los precios de alquiler, que baten máximos mes tras mes, y los de compra de vivienda, también en ascenso continuo, ya han superado hace mucho tiempo la capacidad adquisitiva individual de los alicantinos.

En el mercado de la ciudad de Alicante ni un 2 % de las ofertas de arriendo en portales inmobiliarios están debajo de los 700 euros. Incluso si se consigue un piso a este precio, con los 20.186 euros brutos que según la Agencia Tributaria se gana de media en la provincia habría que destinar la mitad del sueldo neto al pago de la vivienda, muy por encima del ratio de acceso del 30 % o 35 % que recomiendan los expertos (y que siguen bancos y aseguradoras) para garantizar la solvencia.

«Quien quiera independizarse solo, o quien acabe de divorciarse, en el mercado de Alicante está condenado» Juan Carlos Sempere — Asesor inmobiliario

O se suman dos salarios, o la cuenta no sale. «Quien quiera independizarse solo, o quien acabe de divorciarse, en el mercado de Alicante está condenado», asegura Juan Carlos Sempere, responsable de Ábaco Servicios Inmobiliarios. «Viene muy poca gente soltera, pero porque de antemano saben que están fuera del mercado», responde a la pregunta de cada cuanto trata con este perfil de cliente. La razón es de pura matemática: «Ninguna aseguradora acepta inquilinos cuyo alquiler supere el 35 % de sus ingresos. Para una persona que ganase casi 1.800 euros netos, que tenemos la idea de que es un buen salario, le da para un piso de 600 euros, y no existe una propiedad en el mercado a ese precio».

Aunque Sempere recibe pocos solteros en búsqueda de su primer hogar, sí que tiene más experiencia con personas que se separan tras años de compartir uno. «Muchos están condenados a la búsqueda de habitación o volver a casa de sus padres. He visto casos de gente que se da una segunda oportunidad por este tema», confiesa el agente inmobiliario.

"Impuesto a la soltería"

Además, las personas solteras asumen proporcionalmente más gastos que quienes tienen pareja. Hay costos compartidos que no son proporcionales al número de miembros del hogar, como suscripciones, parte de la factura en servicios y el propio gasto en vivienda, el más cuantioso en la cuenta. Por otra parte, en otros gastos, como la comida, se pueden generar economías de escala (aquello de que donde come uno, comen dos).

Los solteros gastan 27 % más de media que una persona que vive con su pareja

La Encuesta de Presupuestos Familiares del INE cifra este «impuesto» a pagar por la soltería en 4.697 euros al comparar el gasto medio por persona de un hogar unipersonal con el de una pareja sin hijos, un 27 % más. Esta realidad material tiene, por otra parte, un efecto en los objetivos vitales de las personas y el propio modelo de sociedad.

Una joven mira las ofertas de pisos y casas en una inmobiliaria. / Juanma Vázquez

Javier Ortega, profesor de Sociología de la Familia en la UA, explica que «el hogar no solamente actúa como espacio físico sino, sobre todo, como espacio simbólico», y en ese sentido tiene una importancia para la persona poder «transitar de su hogar de origen a otro hogar nuevo, propio» como parte de la adultez y como paso previo a constituir una familia. Por eso considera que la vivienda no es solo parte de un mercado, sino el espacio donde se producen dinámicas sociales fundamentales para la persona.

De igual manera, Ortega comenta que entre su alumnado percibe que, producto de un «nivel de incertidumbre muy alto desde edades tempranas, ven como una quimera el poder vivir solos». Asimismo, señala que si en el pasado «el modelo de familia más tradicional aparecía como figura de referencia, ahora prevalece lo instantáneo y cuesta mucho mirar a lo que vendrá», por lo que, en resumidas cuentas, se prolongan las edades para tener una vida autónoma y el modelo de familia se ve trastocado.

«Las relaciones son cada vez más efímeras, pero el mundo material te obliga a estar en pareja» Javier Ortega — Profesor de Sociología

Sobre la dificultad añadida para los solteros, Ortega encuentra una paradoja en que una sociedad con énfasis en la individualidad y autonomía personal no tenga una economía que permita vivir de forma autónoma: «Las relaciones amorosas son cada vez más efímeras, de menos duración y menos rígidas, pero el mundo material te obliga, de forma pragmática, a estar en pareja».

Son cada vez menos raros los casos de parejas separadas que conviven juntas por falta de alternativas donde vivir. Hay situaciones más graves, por su peligrosidad y peso emocional, como el de mujeres víctimas de violencia de género que también encuentran en el problema habitacional un escollo más para separarse de sus agresores, a veces incluso por no querer dejarles a ellos sin techo.

Vivir solo, una quimera para la juventud

Por mera cuestión de renta y situación vital, el de la vivienda es un problema que se ensaña con los jóvenes. La periodista Adriana González trató con una decena de casos para su documental No es ciudad para jóvenes: la realidad de la búsqueda de vivienda en Alicante. La autora relata que preguntaba a todos sus entrevistados cómo se veían en cinco años. La respuesta de la mayoría, asegura, es «algo que a lo mejor hace unos años era muy normal: querían vivir solos en una casa y no tener que compartir en habitaciones. A día de hoy las prioridades de formar una familia, de comprarse una casa, han pasado a un segundo plano, quedan lejos, y el objetivo es estar solo cómodamente sin tener que compartir con nadie».

"A cada entrevistado le preguntaba cómo se veía en cinco años. Casi todos me decían algo que a lo mejor hace unos años era muy normal: querían vivir solos en una casa y no tener que compartir en habitaciones" Adriana González — Autora del documental 'No es ciudad para jóvenes: la realidad de la búsqueda de vivienda en Alicante'

Desde una perspectiva más amplia, Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada por la UA, señala que la respuesta del mercado a la imposibilidad de que una persona sola alquile vivienda está en ofrecer habitaciones y además con contratos temporales. «Es tremendo, porque está condicionando el formato de hogar. Es una forma de cubrir cierta demanda, sobre todo la de gente joven que está dispuesta a compartir. Pero creo que esto se tendrá que terminar porque no es viable, no se puede formar un hogar si no es con una pareja», considera Taltavull.

«No es viable que no se puede formar un hogar permanente si no es con una pareja» Paloma Taltavull — Catedrática de Economía

Por otra parte, la catedrática critica que «hemos estado durante décadas apostando por alargar la formación en edad. Y ahora lo que nos encontramos es que cuando antes la vida laboral de los jóvenes comenzaba con 24 o 25 años, ahora comienza con 27 o 28», lo que hace que lleguen a los treinta con un bajo nivel de renta.

Taltavull, en todo caso, es optimista y piensa que el precio del alquiler no puede seguir creciendo porque ya el mercado está «muy tensionado». Sempere, por otra parte, no ve un «horizonte cercano de resolución» para el problema. El joven soltero, mientras tanto, quizás confíe más en encontrar a su media naranja antes de que el mercado, algún día, tenga otra vez oportunidades para que viva por su cuenta.