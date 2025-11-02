Mil músicos llenan el puerto de Alicante en el concierto aplazado del 9 d’Octubre

Tres semanas después de que la DANA Alice obligase a suspender los actos del 9 d'Octubre, un millar de músicos de 33 bandas y sociedades musicales de toda la provincia de Alicante se dieron cita en el paseo del puerto alicantino para interpretar un repertorio que ha empezado con el pasodoble Amparito Roca, el cual cumple 100 años desde su composición, y culminado con el Himno de la Comunidad Valenciana, en su año centenario de oficialidad.

El concierto de bandas estaba programado para el pasado 9 d'Octubre, pero se ha celebrado finalmente este sábado al mediodía en la explanada del puerto de Alicante. El recital, coorganizado por la Generalitat y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, ha rendido homenaje a la música tradicional de toda la región y se ha producido en simultáneo a otros conciertos en València, Castellón y Elche. En total, unos 8.000 músicos han participado de los cuatro conciertos de este sábado.

Repertorio acortado

Pese a ser 2 de noviembre, el sol calentaba con inclemencia sobre el gran grupo de instrumentistas de todas las edades, lo que llevó a tomar la decisión de acortar el concierto a solo cinco temas y el himno autonómico. Los presentes han podido disfrutar, además de Amparito Roca, de la interpretación de los pasodobles Fiesta en Benidorm, Ragón Falez, El Tío Ramón y Pérez Barceló.

Alicante rinde homenaje al centenario del himno regional valenciano /

La batuta ha corrido a cargo de Celia Torá, directora de la Orquesta Sinfónica Vila de Sant Joan de la Sociedad Musical La Paz. Faltaba algo de espacio y disposición para que todos los músicos pudieran ver a la directora, subida inicialmente a un pequeño atril, por lo que Torá ha acabado dirigiendo subida a un murete, desde el cual sus instrucciones llegaban con claridad a todos los instrumentistas.

Aunque estaba programado interpretar el Himno a les Fogueres de Sant Joan, pieza añadida especialmente al concierto alicantino, también se omitió al pasar directamente al cierre con el Himno de la Comunidad Valenciana.

Bandas de 27 localidades

La representación de bandas y sociedades musicales de la provincia provenía de 27 localidades: Alcoy, Calp, Beniarbeig, San Vicente del Raspeig, Petrer, Benidorm, Pinoso, Pedreguer, Guardamar del Segura, Aigües, Dolores, Relleu, Xaló, Villena, Orihuela, Aspe, Redován, Tàrbena, Alicante, Sant Joan d'Alacant, Villafranqueza, Els Poblets, Novelda, La Nucia, Elda, Camp de Mirra, Tibi y Monforte del Cid.