Alicante planta cara a la esquizofrenia: terapias rehabilitadoras contra las recaídas

«Siempre se puede mejorar, aunque estés en un mal momento. Lo mejor es el apoyo de compañeros y profesionales. Hace que encuentres una nueva ilusión, una nueva familia». Antonio Monllor, de 20 años, es paciente desde hace siete meses de un hospital de día de salud mental en Alicante, un dispositivo terapéutico que ayuda a las unidades de salud mental a tratar los casos más complicados, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que a menudo tienen un curso crónico.

En estos centros, a caballo entre la hospitalización de agudos y la consulta del psiquiatra de las unidades de Atención Primaria, los pacientes aprenden recursos a nivel social, laboral y de ocio, con actividades deportivas y salidas terapéuticas. Desde cómo confeccionar un currículum para buscar trabajo a talleres de mindfullness y relajación que les calma la ansiedad y les ayuda a evadirse.

Con ello, adquieren mecanismos para afrontar las crisis, controlar el estrés y capear mejor las dificultades que a menudo precipitan nuevos episodios, a la vez que disminuyen los pensamientos radicales, con la ayuda de un equipo profesional de Psiquiatría, Psicología, Enfermería, Terapia Ocupacional y Trabajo Social. La atención puede durar todo el curso o se le da el alta antes.

Dieciocho dotaciones más

La Generalitat proyecta abrir en la provincia nueve hospitales de día de salud mental para adultos con 225 plazas y otros nueve para infancia y adolescencia con 200. Este recurso de atención ambulatoria a pacientes psiquiátricos no es nuevo: el centro al que asiste Antonio, el hospital de día Parque Lo Morant de Alicante, recibió a su primer paciente en enero de 2008. Tiene 15 plazas y trabaja con las áreas de salud de Alicante y Sant Joan. Se especializa en esquizofrenia y otros trastornos mentales a través de un programa de atención intensiva durante el día.

El objetivo es ofrecer tratamiento permitiendo que los pacientes mantengan su vida social y familiar por la noche, con terapias y apoyo diario.

La esquizofrenia se engloba en las enfermedades mentales que se declaran hacia la pubertad y se caracteriza por una disociación de las funciones psíquicas que provoca a las personas afectadas ver o escuchar cosas que no existen, delirios, desorganización del pensamiento y el comportamiento, y una disminución de la expresión emocional.

Tiene un mayor impacto en la edad juvenil, entre los 20 y los 30 años, edad crítica para el desarrollo de las personas. En el centro también hay pacientes más adultos, como Paco Rabasco, de 49 años, que lleva cuatro meses de terapia. Agradece la sensibilidad y el trabajo interdisciplinario del equipo terapéutico, y describe el entorno como familiar. Formado en Sociología, considera que todas las actividades están bien coordinadas y son beneficiosas.

«Yo tenía, sigo teniendo, fobia social y me ayuda a interactuar en público. También me estoy abriendo un poquito más y mejorando en la interacción social», señala el paciente.

El hospital de día Parque Lo Morant recibió a su primer paciente en 2008 y por entonces también atendía adicciones

Cerebro y estrés

Cada año se declara un caso nuevo de esquizofrenia por cada 1.000 habitantes, lo que supone unos 200 en la provincia. Cuando un paciente sufre su primera crisis cambia la vida de toda una familia. El origen de este trastorno está en una vulnerabilidad biológica o cerebral y en una serie de factores estresantes ambientales. En el hospital de día «completamos el abordaje de la disfunción cerebral, muchas veces con fármacos y terapias psicológicas basadas en la evidencia, y luego hacemos mucho hincapié en ayudar a estas personas a la prevención y la promoción de la salud», explica el psiquiatra Pablo Pelayo.

La enfermedad mental muchas veces tiene un curso crónico. Una vez que aparece puede haber periodos libres de síntomas y para ello la persona ha de cuidarse, tener unos hábitos saludables y un entorno cultural rico. «Aquí hacemos mucho hincapié en que retomen su formación, su educación, lazos sociales, incluso intervenimos con las familias».

El psiquiatra incide en que muchos pacientes proceden de entornos desfavorecidos, donde el trastorno tiene una incidencia doce veces mayor que en un barrio de renta alta, según estudios del Ministerio de Sanidad.

«Muchas de estas personas, no por casualidad, provienen de barrios marginales de Alicante, donde hay grandes bolsas de pobreza. Somos un equipo muy motivado y orientado en ayudar a estas personas. Intentamos no solo que se recuperen al nivel en que estaban antes, sino proveerles de recursos con los que igual nunca se han encontrado, completar su proceso educativo o ayudar a sus familias a manejar ciertas cosas. No hay salud sin salud mental, sin educación, sin cultura ni sin medios económicos aceptables».

Un alivio para las familias Chelo Martínez, técnico en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE), es la única profesional del actual equipo que lleva en el hospital Lo Morant desde que abrió. Cuando se inauguró era para patología dual, es decir, personas con trastorno mental y adicción, aunque más tarde la atención al consumo se derivó a las unidades de conductas adictivas. «Las familias dicen: por qué no lo habré mandado antes. No es un recurso muy conocido dentro de la sanidad pública», explica sobre esta hospitalización terapéutica parcial muy útil para personas muy exigentes consigo mismas, con pensamientos radicales y que clarifican las experiencias en extremos.

Sintomatología

La psicóloga Maribel Ahuir apunta que los pacientes llegan en ocasiones derivados de su unidad de salud mental o tras un periodo hospitalizados. «A nivel psicopatológico vienen con bastante sintomatología y tienen margen de mejora. Vemos al principio que son personas que están aisladas en casa, con muy pocas relaciones sociales, o que han pasado por una crisis que ha agudizado su enfermedad mental».

A través de actividades de rehabilitación se trabaja con ellos las emociones. «Se hace terapia de rehabilitación cognitiva, con los pensamientos y la manera de interpretar las situaciones. También abordamos problemas de memoria, atencionales, psicoeducación para aprender sobre el trastorno y poder anticiparnos a las crisis; y el afrontamiento de las dificultades». Las claves son la medicación, la terapia y los hábitos saludables.

Esther Ortega, terapeuta ocupacional, explica que las actividades «ayudan a los pacientes a conectar con la realidad y a cuestionar sus percepciones. Muchos todavía no están estables a nivel psicopatológico y el deporte contribuye mucho, sobre todo en época de crisis». El objetivo es ayudarles a desarrollar habilidades para su reinserción social con rutinas similares a cuando van a un curso o a un trabajo. «Les viene bien para conectar porque que muchos comentan que se acostaban y levantaban tarde. Hacen cosas y se sienten útiles».

Asesoramiento para el futuro

La trabajadora social, Silvia Merino, se incorporó en julio al hospital de día. Su trabajo consiste en «asesorarlos, si tienen formación, para la búsqueda activa de empleo y si no, para que conozcan los recursos, y a la hora del alta del hospital de día tengan toda la información para intentar gestionárselo».

También está en contacto con las familias y organiza una vez al mes una actividad terapéutica.

Tamara Pedreño, enfermera especialista de salud mental, destaca la importancia de que haya enfermeros especialistas en todos los recursos de salud mental. "Para mí el hospital de día es un recurso intermedio dentro de la red con un enfoque tanto rehabilitador como comunitario cuyo objetivo es la recuperación de la persona ya que cuando hay un problema de este tipo afecta a nivel social, laboral, en la esfera académica y familiar, entre otras. Se favorece la estabilización del paciente fuera del entorno hospitalario y que esa integración se haga en la vida cotidiana para que sea lo más normalizada posible".

Señala que su papel radica en «ayudar a las personas a reconstruir su proyecto de vida y a empoderar al paciente para que sea el activo más importante en el proceso de recuperación. Vamos a darle los recursos y las herramientas para que mejore y para que pueda ser el activo de sus cuidados».

Por ello, destaca el acompañamiento estando presentes y ofreciendo apoyo terapéutico continuo, «sosteniendo y potenciando las capacidades de la persona».