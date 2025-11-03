La huelga de analistas de laboratorio deja sin procesar más de 5.000 pruebas diagnósticas al día en Alicante

Más de cinco mil pruebas de laboratorio diarias se perderán en la provincia de Alicante por la huelga de los técnicos superiores de laboratorio en cada una de las cuatro jornadas de huelga convocadas por el colectivo en toda España en demanda de que el Ministerio de Sanidad reconozca su verdadero nivel formativo y el salario correspondiente, entre otras peticiones. Este martes llevarán a cabo el último paro, con un seguimiento de entre el 80 % y 90 % en la mayoría de las áreas sanitarias, según los convocantes, tras manifestarse en Madrid.

El trabajo de estos sanitarios incluye el tratamiento de imágenes médicas, como resonancias magnéticas, TAC y rayos X; y la realización de análisis clínicos, microbiológicos, hematológicos, inmunológicos y genéticos, entre otras funciones, de ahí que hagan hincapié en que son una pieza clave en el funcionamiento de la sanidad, esenciales para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Durante la pandemia se encargaron de procesar miles de pruebas PCR en plena emergencia sanitaria.

Bioquímica y Hematología

Según los datos aportados por el Comité de Huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios relativos a seis áreas sanitarias de la provincia de Alicante, desde el pasado jueves han dejado de procesar, solo en lo que respecta a las analíticas, unas 5.000 muestras biológicas diarias, de sangre, plasma y sueros (bioquímica y hematología) así como orinas.

Los pacientes cuyas muestras finalmente no se procesen serán citados de nuevo por su centro de salud para que se hagan una nueva analítica, según han explicado afectados a INFORMACIÓN. Durante la huelga, el personal que realiza las extracciones informa al paciente de la posibilidad de que su analítica no sirva para nada y se le da la opción de retrasar las pruebas a una nueva fecha.

De acuerdo a los datos aportados por los convocantes, en el departamento de salud de Alicante se suelen procesar al día unas 1.700 muestras diarias y se están realizando unas 600. En el área de Sant Joan las 1.100 habituales se están quedando en 250. En el área de salud de Elche se están procesando unas 250 de las 1.500 que se toman al día a los pacientes; y en la de La Vila en torno al 50 %, es decir, 300 de 600.

En Elda la cantidad que se procesa es mucho menor estos días, de unas 400 muestras de las 1.500 que se toman también diariamente. Y en el área de Alcoy, se realizan unas 650 extracciones o pruebas de sangre y orina diarias aunque por la huelga se están procesando solo unas 325. Lo que no se haga se tendrá que desechar y tomar nuevas muestras a los pacientes.

Servicios mínimos

"Hablamos siempre del trabajo de los técnicos superiores de laboratorio, de la sección de programado (ordinario), los que trabajan de lunes a viernes", explica Juan Felipe Rodríguez Ballesta, representante del comité de huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios. El personal de laboratorio que trabaja en servicios mínimos está sacando muestras de patologías específicas que, sin ser urgentes, son preferentes, a pacientes oncológicos, pediátricos, embarazadas o enfermos hematológicos, señala.

Esas cifras excluyen las muestras urgentes ya que en los servicios de Urgencias hospitalarias están obligados a sacar muestras al 100 % de los pacientes que entran. En el Hospital de Sant Joan, por ejemplo, entran una media de 300 pacientes urgentes, a los que se realizan al menos tres pruebas (bioquímica, hemograma y coagulación) más orinas, cerca de un millar, "y salen todas por obligación". En el caso del Hospital General de Alicante son aún más.

"Se están dejando de procesar numerosas muestras no urgentes y obligando a retrasar citas médicas con médicos especialistas con el consiguiente colapso de la Atención Primaria" Juan Felipe Rodríguez — Comité de huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios

La huelga, según los técnicos está causando el retraso de miles de mamografías del cribado de cáncer de mama, "sumando una alarma más a la ya situación precaria de los programas de detección precoz". Estos trabajadores insisten en que se están produciendo retrasos de miles de pruebas diagnósticas y sanitarias (laboratorio, imagen, radioterapia, anatomía patológica, etc.), afectando a la salud pública y el diagnóstico de miles de pacientes.

Retraso de citas médicas

"Se están dejando de procesar numerosas muestras no urgentes y obligando a retrasar citas médicas con médicos especialistas con el consiguiente colapso de la Atención Primaria", añade Rodríguez, quien incide en que "sin técnicos superiores sanitarios, la Sanidad no funciona. No hay diagnóstico clínico, ni tratamiento posible".

Equiparación y aumento salarial El colectivo explica que lleva décadas exigiendo la equiparación de sus titulaciones con el resto de los países europeos, el reconocimiento de su profesión sanitaria como “titulada y regulada” para poder "poner fin al intrusismo laboral que padecemos históricamente" y la ejecución del pago del ya reconocido grupo B del Estatuto Básico del Empleado Público, "aprovechando para recordarles que no pedimos una reclasificación, sino que nos dejen estar dónde fuimos clasificados hace ya 20 años con el consiguiente aumento salarial". Coinciden en que el Gobierno y los ministerios afectados (Hacienda, Sanidad y Educación) han "incumplido sus compromisos de forma reiterada".

Desde uno de los hospitales más importantes de la provincia han querido contestar a la acusación de los técnicos de que se está boicoteando su derecho a la huelga.

Así, han explicado que, en su servicio de Análisis Clínicos, solo tres personas ejercieron su derecho el jueves y el viernes mientras el resto "hacen huelga de brazos caídos y solo están dispuestos a realizar el 50% del trabajo. Esto supone tener que desechar muestras biológicas de sangre y orina y retrasar el procesamiento de sueros. Este hecho parece no tener importancia y se nos acusa de boicotear una huelga que no están realizando. Es decir, vienen a trabajar y no realizan su trabajo".

Fuentes oficiales afirman que "en relación a la huelga, se está siguiendo la normativa y las directrices dadas por la Conselleria de Sanidad al respecto. En cuanto a las incidencias comentadas son las habituales en una jornada de huelga".