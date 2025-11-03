El Ayuntamiento de Alicante se pone serio con la limpieza: dispara las multas este 2025 por incumplir la ordenanza

A ritmo de pulverizar el récord. En Alicante se han impuesto 511 multas por incumplir la ordenanza municipal de limpieza en el primer semestre de 2025. Es una cifra récord para la ciudad a mitad de ejercicio y, si continúa la misma dinámica, el año podría cerrar muy por encima de las 647 sanciones registradas en 2024, que hasta la fecha supone el máximo histórico de, al menos, los últimos años. La tendencia al alza consolida un escenario de mayor vigilancia municipal frente a los comportamientos incívicos relacionados con la suciedad en la vía pública, especialmente en lo que afecta al depósito de residuos y enseres fuera del horario establecido.

Apenas dos penalizaciones son por no recoger los excrementos de los perros en la calle

Más del 60 % de todas las sanciones interpuestas este año —314 de 511— se corresponden con el hecho de tirar la basura en el contenedor fuera del horario establecido. Es, con diferencia, la infracción más habitual en la ciudad, que se mantiene ajena al llamamiento municipal para respetar los horarios nocturnos de vertido. El desajuste entre la normativa y el comportamiento ciudadano se ha convertido en un termómetro del mal uso de los contenedores y en el foco central de la actuación policial en materia de limpieza.

Miccionar

El resto de expedientes se reparte entre conductas también tipificadas como infracción en la ordenanza municipal. Hasta 41 sanciones se han impuesto por miccionar en la vía pública, mientras que 29 personas han sido multadas por verter escombros en la calle, solares o caminos rurales. Le siguen, aunque a cierta distancia, los castigos por abandonar muebles, electrodomésticos o restos de poda en la calle (14 multas) y por arrojar vasos o botellas a la vía pública (14 sanciones más). Son comportamientos que, aunque minoritarios frente al uso indebido de los contenedores, contribuyen a la percepción vecinal de suciedad persistente en los barrios.

De las 511 multas entre enero y junio hasta 314 son por tirar la basura fuera de su horario

Uno de los datos más llamativos es que solo se han tramitado dos sanciones por no recoger los excrementos de los perros en la vía pública. Es una cifra residual dentro del conjunto de 511 expedientes registrados entre enero y junio y representa apenas el 0,4 % del total.

Según los datos municipales, Alicante ha registrado una tendencia al alza en el número de sanciones por limpieza desde 2018. Aquel año se impusieron 613 multas, una cifra que bajó a 569 en 2019 y a 498 en 2020, coincidiendo con la pandemia. Tras repuntar hasta las 546 en 2021, los expedientes volvieron a caer en 2022 y 2023, con 350 cada año. En 2024 se alcanzó el récord de 647 sanciones y, en el primer semestre de este 2025, ya se han contabilizado 511, lo que sitúa al actual ejercicio en camino de superar la cifra del año pasado.

Las infracciones consideradas como muy graves recogidas en la nueva ordenanza contemplan sanciones de hasta 3.000 euros

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, reconoció el pasado viernes «un déficit» en la limpieza de la ciudad. «A mí no me tiene nada contento la limpieza de Alicante, lo digo así de claro. Se está quejando todo el mundo. El ciudadano paga por un servicio y quiere recibirlo», afirmó el regidor en el Foro Alicante, donde también habló de un «desequilibrio entre zonas» que afecta a las quejas vecinales. Barcala señaló que el Ayuntamiento está trabajando en ampliar el contrato municipal de limpieza para «mejorar sustancialmente» el servicio y atender las reclamaciones de los vecinos.

Contrato

El Ayuntamiento ha aprobado una modificación del contrato de limpieza con una inyección de cinco millones de euros adicionales. Según el expediente municipal, el presupuesto sube de 323 a más de 328 millones de euros para reforzar la retirada de escombros y enseres en la vía pública y en zonas periféricas. El concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, ha explicado que se incorporarán nueve operarios y cinco vehículos pesados, como una pala, un tractor y camiones con remolque basculante y pluma, destinados a combatir los vertederos ilegales y mejorar la recogida de residuos voluminosos.

Hasta 41 de los expedientes abiertos en lo que va de año son por miccionar en la calle

Con los datos del primer semestre, el Ayuntamiento ha impuesto una media de casi tres multas diarias por limpieza entre enero y junio, frente a las dos diarias que se registraron en 2024. Hasta ese periodo estaba en vigor la ordenanza anterior, que fue sustituida en mayo por una nueva normativa que endurece las sanciones económicas. Según el texto aprobado, las infracciones se clasifican en leves (con multas de hasta 750 euros), graves (entre 751 y 1.500 euros) y muy graves (de 1.501 a 3.000 euros). Las sanciones aplicadas en estos meses afectan a conductas de las tres categorías, desde el vertido de basura fuera de hora hasta la quema de residuos o el abandono de escombros.