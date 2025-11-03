Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas de Alicante: este es el día y de dónde sale

El cáncer de páncreas es el único tumor frecuente que aumenta tanto en hombres como en mujeres, y además cada vez más jóvenes. De cada 100 varones con esta enfermedad, solo siete estarán vivos a los 5 años y 10 en el caso de las pacientes femeninas. Es el cuarto cáncer con más mortalidad y la cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo: no hay diagnóstico precoz y solo un 20% de los pacientes son operables al diagnóstico. De ello, un tercio sobrevive 5 años después. Unas cifras demoledoras. Sin embargo, apenas un 2% de las becas se destinan a investigar esta enfermedad.

De ahí la importancia de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas de Alicante, que cumple once ediciones después de haber recaudado 1,2 millones de euros a lo largo de 10 años para avanzar e intentar vencer al cáncer de páncreas ya que se destina el 100% de lo obtenido a los mejores proyectos científicos a nivel nacional.

Más de una década

Así lo explica el doctor Enrique de Madaria, médico del servicio de Digestivo del Hospital General de Alicante y subdirector científico del Instituto de Investigación Biomédica y Sanitaria (Isabial), quien hace ya más de una década decidió que había que llegar a la sociedad para que se implicara y fundó la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas.

"Regístrate en este instante en carreracancerpancreas.es y corre o anda con nosotros, tráete a tu familia y amigos, queremos inundar Alicante de gente con un mismo objetivo, apoyar a los 10.000 pacientes que cada año son diagnosticados en España a buscar una solución que mejore su pronóstico. No nos resignamos, queremos avanzar mediante investigación con tu ayuda", es el mensaje con que se organiza la carrera.

Este año tendrá lugar en Alicante el domingo 23 de noviembre, con salida y llegada en el estadio de atletismo Joaquín Villar. El recorrido será de 5 kilómetros, aunque las carreras infantiles la distancia será por edades.

Horarios

Los horarios son los siguientes:

10:00h: Salida carrera 5K

10:05h: Salida Marcha Nórdica 5K

10:10h. Salida Andarines 5k

12:00h: Carreras infantiles

Horarios Premios

11:30h: Entrega Premios carrera 5k

12:45h: Entrega premios infantiles

También se celebrará la carrera el 23 de noviembre en Madrid y Villamartín (Ourense), el 16 de noviembre en Valencia y Burgos; y el 30 de este mismo mes en Ávila.

La carrera está plenamente consolidada en Alicante. El primer año se recaudaron apenas 600 euros por una carrera entre Sant Joan y Mutxamel, una cantidad del todo insuficiente pero gracias a la lucha del doctor De Madaria, la búsqueda de patrocinadores y la participación de la sociedad en este tiempo se ha alcanzado el millón de euros, con más de 63.000 participantes y 14 ciudades de España e Italia en que se celebra puesto que la carrera ha dado el salto internacional.

Escasa supervivencia

Cuando se celebró la primera edición de la carrera, la supervivencia en cáncer de páncreas era del 4 % a cinco años, "muy poquito", recuerda el doctor De Madaria. Aunque el porcentaje sigue siendo bajo, en diez años se ha duplicado y ahora es del 8 %. Gracias a la investigación, los primeros fármacos que actúan en algunas mutaciones concretas están empezando a aparecer, dijo el médico a este diario, pues la mayor parte de los afectados tienen unas proteínas alteradas debido a mutaciones en un gen llamado Kras que las codifica.

"Estas mutaciones son una de las causas más frecuentes de que las células pancreáticas deriven en cáncer. El desarrollo de fármacos que actúen contra esas proteínas alteradas codificadas por el gen ha fallado hasta ahora, pero en la última década se está conociendo mejor la estructura de estas proteínas".

Asimismo, se están produciendo avances en una inmunoterapia centrada en fármacos cuya diana son estas mutaciones, "que serán probablemente clave en el futuro".