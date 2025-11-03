Cementerio y memoria (1)

Este pasado fin de semana los alicantinos cumplimos un año más con la tradición de recordar a nuestros familiares visitando el cementerio municipal. Como muestra de afecto les hemos llevado las flores que atestiguan que, pese a los años, siguen todavía en nuestra memoria.

Hoy, desde estas páginas, vamos a volver una vez más al cementerio municipal Nuestra Señora del Remedio de Alicante para hacer un recorrido por su interior deteniéndonos en algunos lugares destacados. En 2015 tuve el honor (porque lo fue) de participar junto a Daniel Climent y el recordado Ismael López Belda en un recorrido por nuestro camposanto. Fue una ruta en la que descubrimos a todo aquel que quiso acompañarnos la historia del cementerio municipal, de los personajes destacados que allí reposan y de todo lo relacionado con la botánica funeraria y la memoria histórica. Comencemos.

Lo primero que quiero destacar de nuestro cementerio es su portalada de acceso, obra del arquitecto Francisco Fajardo, autor también de las viviendas para funcionarios, hoy de uso social, situadas en el Vial de los Cipreses. Al acceder al camposanto nos encontraremos con la primera de las tumbas que visitaremos. Se trata de la del torero alicantino Ángel Celdrán Carratalá, muerto en la plaza de toros de Inca en 1929 y cuyo cortejo fúnebre fue la mayor expresión de duelo que se recuerda en Alicante. Su tumba está presidida por una manola que sostiene el cuerpo sin vida del torero mientras su capote cubre el sarcófago de piedra.

A la izquierda, siguiendo por la calle de San Antonio y antes de llegar a la de Nuestra Señora de Fátima hallamos la tumba del niño Lorencito Sanz y su padre, fallecidos en el Bombardeo del 25 de Mayo de 1938. Su lápida, recientemente sustituida por una copia, mostraba con más nitidez una cruz formada por bombas así como un calendario y un reloj detenidos en el momento de su muerte. Muy cerca hallamos el grupo de nichos en los que se encuentran parte de las víctimas de la explosión de la Armería Llopis “El Gato” que tuvo lugar en la calle Rafael Altamira. La fatídica fecha de la muerte, 31 de julio de 1943, coincide en muchas de ellas. A destacar el nicho del policía Miguel González Ortiz, fallecido en la explosión de la armería a la que acudió a prestar sus servicios tras un primer incendio que resultó fatal.

La lápida de la tumba del catedrático Eliseo Gómez Serrano. / Alfredo Campello

En la esquina de la calle de San Nicolás con la de Santa Teresa hallamos la tumba del Catedrático de Magisterio y Diputado a Cortes en tiempos de la República Eliseo Gómez Serrano. Su lápida muestra una iconografía que pasa desapercibida a todo aquel que no conoce su terrible final. Observamos por un lado un frondoso árbol con la fecha 4 de mayo de 1939 y, a su lado, el mismo árbol talado al día siguiente, fecha de su fusilamiento por orden de las nuevas autoridades franquistas.

Más adelante, en la rotonda de la Virgen del Remedio, presidida por una imagen de la Patrona de Alicante obra del escultor José Gutiérrez, hallamos el enterramiento más importante de todo el cementerio. Me estoy refiriendo, claro está, a la tumba del poeta Miguel Hernández, trasladado desde su modesto nicho a este destacado lugar en 1986. En la misma plaza hallamos al pintor Gastón Castelló (al que el buscador general sitúa en el osario general) y al Almirante Julio Guillén Tato (al que el mismo buscador mete en la tumba del poeta oriolano).

Elevado sobre un pequeño montículo y presidiendo el cementerio hallamos el que fuera Panteón de los Caídos, obra del arquitecto municipal Félix de Azúa, que fue inaugurado en 1947. Pese a su resignificación, su interior conserva en el altar los nichos de mármol negro de los caídos del llamado Bando Nacional, especialmente los asesinados en la saca de presos del 29 de noviembre de 1936. Por su parte, las víctimas republicanas de la guerra no recibieron el mismo trato y tuvieron suerte los que pudieron encontrar cobijo en un modesto nicho o panteón familiar.

La tumba del poeta oriolano Miguel Hernández. / Alfredo Campello

Muy cerca de la hoy Iglesia del Cementerio hallamos la mayor de las dos fosas comunes del camposanto, destacado lugar de memoria histórica y democrática de nuestra ciudad. En el centro, unas sencillas lápidas recuerdan a los alicantinos y alicantinas muertos en el Bombardeo del 25 de Mayo del que les hablé al principio. A su alrededor, modestas lápidas y flores recuerdan a combatientes republicanos y víctimas de la represión franquista. En el cuadro anexo encontramos la llamada Huella de José Antonio Primo de Rivera, primer enterramiento del fundador de Falange Española, fusilado en Alicante en 1936. Muy cerca de allí aún se conserva el nicho al que se trasladaron provisionalmente sus restos en 1939 hasta su marcha al Escorial. En uno de los extremos localizamos la estela con un extenso listado de más de 700 alicantinos fusilados por la Dictadura entre 1939 y 1945 y enterrados, muchos de ellos, en esta fosa. El memorial fue instalado en 2011 por la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria Histórica.

Separado de la fosa común por la calle de Nuestra Señora de Fátima y, en el centro exacto de la manzana, hallamos la tumba del recordado Alcalde Lorenzo Carbonell junto a la de su hijo. Curiosamente, alcaldes de apellidos ilustres como Miguel Elizaicin y España o Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza reposan también en modestos nichos del cementerio. Otros como Eleuterio Maisonnave están en paradero desconocido desde el cierre del viejo cementerio de San Blas. Como tantos otros, puede que acabara en el panteón familiar del nuevo cementerio o bien en la cripta de la Iglesia de San Blas con el resto de los cuerpos no reclamados. La documentación conservada no aclara nada.

Teniendo en cuenta la antigüedad de nuestro cementerio, su rica y variada arquitectura, auténtico muestrario de estilos diversos que conviven en armonía, y la importancia de las personas allí enterradas, seguimos sin comprender cómo nuestro Ayuntamiento sigue sin mover un dedo para incluirlo en la Ruta Europea de Cementerios Significativos como hemos pedido reiteradamente desde la Asociación Cultural Alicante Vivo. En esta ruta están incluidos desde hace años tanto el Cementerio Viejo de Elche como el de Alcoy. En 2009 ya habíamos solicitado la instalación de cartelería en las tumbas destacadas del cementerio y la elaboración de una ruta. Estamos finalizando el año 2025 y aún no se ha hecho nada. Bueno, algo sí. El Jardí del Silenci. Un lugar de enterramiento de alicantinos ilustres inaugurado el 31 de octubre de 2009, al que se añadiría al año siguiente un monolito dedicado a aquellos ilustres alicantinos enterrados en otras ciudades o cuyo paradero se perdió con el paso de los años. Todo ello a instancias de Alicante Vivo.

El mes que viene continuaremos con nuestra ruta por el Cementerio Municipal Nuestra Señora del Remedio de Alicante.