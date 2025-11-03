Sin clase en la FP de Alicante: el profesorado experto inicia huelga indefinida

El profesorado experto de Formación Profesional (FP) ha iniciado este lunes una huelga indefinida en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana. El parón se produce en un momento crítico para los estudiantes, ya que muchos centros educativos han estado más de mes y medio, desde que arrancó el nuevo curso, sin poder dar clases en los ciclos formativos porque los docentes especialistas todavía no se habían incorporado debido al retraso en la contratación por parte de la Generalitat. A las 11 horas está prevista una concentración en las tres provincias frente a la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación. La huelga ha sido apoyada por el STEPV CCOO, UGT y CSO.

Los docentes han iniciado esta medida de presión debido "a los fuertes recortes" del departamento de José Antonio Rovira en las condiciones laborales de este profesorado, después de la publicación del decreto 97/2025 por el cual se regula este personal. El decreto recorta su jornada laboral y, por lo tanto, sus retribuciones se reducirán en un 41%. Según los representantes de los profesores, estas nuevas condiciones han hecho que muchas plazas ofrecidas en las adjudicaciones recientes se hayan quedado desiertas y que profesorado adjudicado haya renunciado al conocer las nuevas condiciones laborales.

Lamentan que este decreto también limita drásticamente sus funciones únicamente a preparar clases e impartirlas y a asistir las evaluaciones. Esto significa que todo el resto de tareas que hasta ahora se llevaban a cabo dejarán de hacerlas y corresponderá al resto de profesorado asumirlas: gestión y revisión de materiales y talleres, programaciones, reuniones de coordinación, de departamento, contactos con empresas para la dual, etc. Por lo tanto, la calidad de la docencia se ve gravemente afectada y repercute negativamente sobre el alumnado", indican los sindicatos.

También denuncian "la cantidad de incidencias que ha tenido el proceso de adjudicaciones, un proceso nuevo que no se ha llevado a cabo con la agilidad necesaria y eficacia necesaria y dónde no se han ofrecido todas las vacantes a la vez, entre otras incidencias".

Un alumno de FP durante una práctica de soldadura en un instituto de Alicante / Pilar Cortés

Reivindicaciones

El colectivo reclama tener las mismas horas complementarias y de libre disposición que el resto de docentes de FP, así como los mismos derechos salariales, además de que los años de docencia como experto o especialista cuenten como experiencia en el sector. Quieren que no se limite en el tiempo la experiencia laboral y que haya una estabilización, es decir, que se les haga fijos a los expertos y especialistas con años de contratos temporales.

Frente a las críticas y las protestas de este colectivo de profesionales, el departamento de José Antonio Rovira ha defendido haber mejorado sus condiciones, porque que estos profesores han pasado a tener un contrato sin fecha de cierre y que cotizan por 12 meses al año por el máximo, por el nivel de un trabajador A1.