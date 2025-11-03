Educación
Educación empieza a negociar para frenar la huelga en la FP
La conselleria presentará una oferta a los sindicatos el jueves con mejoras en los salarios de los profesores expertos
En la primera jornada de la huelga indefinida que han iniciado este lunes en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad los profesores expertos de Formación Profesional (FP) para reclamar una mejora de sus condiciones laborales, la Conselleria de Educación ha abierto una negociación sobre el sueldo de los docentes.
El director general de Personal docente, Pablo Ortega, ha mantenido un encuentro con representantes de estos profesionales, alumnado, y de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT. Durante la reunión se ha acordado que estos grupos presentarán una propuesta de retribuciones y este jueves desde el departamento de José Antonio Rovira se formalizará una contrapropuesta.
Contrato indefinido
La conselleria ha reiterado que las condiciones laborales de los especialistas han mejorado desde la publicación del Decreto 97/2025 porque cuentan con contrato indefinido, 14 pagas anuales y tienen derecho a trienios.
El representante autonómico ha destacado que la conselleria "está dispuesta a negociar, ya que estamos comprometidos con una FP de calidad, y apostamos por una formación más conectada con la realidad empresarial, facilitando la transferencia de conocimientos y experiencias de primer nivel al sistema educativo valenciano".
