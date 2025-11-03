De la manifestación a la esterilla: los mayores de Alicante vuelven a los talleres, pero no bajan la voz

Los mayores de Alicante han vuelto a sus actividades, pero no como esperaban. Dos semanas después de la manifestación que reunió a más de 600 personas frente al Ayuntamiento de Alicante para reclamar el inicio de los talleres municipales, que deberían haber comenzado el pasado 1 de octubre, las actividades para mayores han regresado, aunque fuera de los centros y con voluntarios. Parques, playas y plazas se convierten esta semana en aulas improvisadas de gimnasia, yoga o bailes latinos, mientras los centros municipales continúan sin actividad formal a la espera de que el Consistorio adjudique el contrato.

La medida, parte del acuerdo entre los representantes de los mayores y el Ayuntamiento, ha sido bien recibida por algunos usuarios, pero con matices. Muchos consideran que se trata de una solución "a medias" que intenta calmar el malestar de los últimos meses. "Esto es el caramelo del loro", resume con ironía Carmen Moñino, habitual de los talleres del centro de San Gabriel y que estos días se desplaza hasta el parque Ingeniero de Tranvías. "En lugar de darnos las clases de siempre, nos ofrecen las migajas. Se ahorran tres meses de actividad y encima quieren que demos las gracias. Piensan que nos vamos a conformar, pero no es así. Toda la vida trabajando y ahora que podemos disfrutar, nos lo quitan", afirma Moñinos, que este lunes realizaba cardio latino junto a una veintena de compañeras.

Un acuerdo que no convence

El nuevo inicio llega tras meses de retrasos. El contrato municipal de talleres para mayores salió a licitación el 17 de julio y el plazo de presentación de ofertas terminó el 4 de agosto, pero la clasificación de las ofertas no se realizó hasta mediados de septiembre. Entonces, a tan solo una semana de la fecha de inicio de las actividades, la empresa adjudicataria renunció al contrato, y el Ayuntamiento tuvo que volver a contactar con la segunda clasificada, Sararte S.L., cuya documentación aún se está revisando.

Para no alargar más la espera, el Consistorio pactó con los mayores el inicio de las actividades para los usuarios de 15 de los 19 centros de mayores de la ciudad con voluntarios y al aire libre. Las sesiones se desarrollan sin inscripción previa en el parque Ingeniero de Tranvías, Lo Morant, las playas del Postiguet, La Albufereta y Urbanova y plazas como el Progreso, La Estrella y La Pérgola. Solo cuatro centros, Gabriel Miró, San Blas, Pla y Playas, mantienen su programación habitual en interiores.

En el resto, la imagen de mayores ejercitándose al aire libre simboliza tanto la recuperación del movimiento como la desconfianza acumulada. "Nos ha venido genial después de tanto tiempo en el sillón", reconoce Puri Pérez, que participa en los talleres del parque Ingeniero de Tranvías. "Yo hacía zumba, teatro, y mi marido iba a memoria. Se le nota que lleva meses sin poder ir al ‘Entrena tu mente’. Esto nos anima, pero lo que queremos de verdad es volver a los centros, como debe ser", reconoce Pérez.

"Nos quieren callar, pero no lo van a conseguir"

El enfado persiste entre quienes sienten que se les ha querido "silenciar" con una solución de compromiso. "No confiamos en el Ayuntamiento", afirma Amelia Segura, mientras recoge su mochila tras una clase de gimnasia. "Nos han dado esto para que no protestemos, porque ya nos manifestamos y sabían que si no hacían algo íbamos a volver a salir. Pero así no nos callarán tampoco. Queremos nuestros talleres de siempre", señala Segura.

A su lado, Mari Marco coincide en el diagnóstico, aunque reconoce que las sesiones "han estado muy bien". "Nos gusta que sean al aire libre y venir cuando queremos, pero vivimos lejos y tenemos que desplazarnos hasta aquí. No están en todos los barrios y eso es un problema. Parece que lo hacen para taparnos la boca, pero al menos nos movemos", apunta Marco. Para Ana Gómez, la raíz del problema es la falta de previsión: “Los centros de barrio son cercanos, nos conocíamos todos. Aquí no es igual. Esto se arreglará, pero no se tenía que haber desarreglado. Es una mala gestión", asegura Gómez.

En la playa del Postiguet, la escena es diferente, pero el mensaje se repite. "Hemos hecho yoga esta mañana, y también hay ‘cuida tu cuerpo’. Llevábamos mucho tiempo paradas, sin hacer nada. Para muchas, levantarse, organizarse y venir es lo que nos da ilusión. Hablamos, reímos, lloramos... es nuestro momento", explica María Isabel Valverde. A su lado, Paula Salgado señala que "está sola, y venir aquí me cambia el día. Vas conociendo a gente, haces amistades, te sientes viva otra vez. Estas actividades nos han hecho bien, pero queremos que vuelvan los centros", confirma Salgado.