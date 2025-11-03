Luz verde a las oposiciones a maestro en plena vuelta al cole

La Conselleria de Educación ha hecho oficial la convocatoria de las próximas oposiciones para convertirse en maestro o maestra en la Comunidad Valenciana. Los exámenes se celebrarán, por primera vez en septiembre, en lugar de llevarlas a cabo entre junio y julio como hasta ahora. El principal argumento autonómico es aligerar la carga de los docentes que formen parte de los tribunales y evitar que el procedimiento coincida con el final de curso, sin embargo, con la nueva propuesta coincidirá con otro momento crítico, la vuelta al colegio.

En la resolución del Diario Oficial de la Generalitat de este lunes no hay fechas exactas de los exámenes, el departamento de Rovira apunta a "a partir del 1 de septiembre", a expensas de publicar la resolución con la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, pero este verano el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, adelantó que las pruebas serán los días 12 y 19 de septiembre de 2026.

Lo que sí que está claro es que habrá una oferta de 1.959 plazas de turno de libre, reservando un 10 % a personas con discapacidad. Del total, 475 pertenecen a Educación Infantil; 158 a Lengua Extranjera (inglés); 125 a Educación Física; 85 a Música; 137 a Audición y Lenguaje; 229 a Pedagogía Terapéutica; y 750 a Educación Primaria.

Para el cambio de fechas, Educación se ha escudado en que negoció la medida con los sindicatos. Sin embargo, el nuevo calendario ha generado rechazo entre el profesorado porque celebrar estos exámenes en septiembre no solo implica que los maestros interinos se desactiven de la bolsa para participar en las oposiciones, lo que deja a la conselleria con menos personal para llamar a la hora de hacer sustituciones en los centros educativos. También puede traducirse en que los colegios cuenten con menos docentes si estos son llamados a formar parte de los tribunales de evaluación.

Docentes y sindicatos avisan del impacto negativo en los colegios y de la perdida de la calidad educativa

El sindicato mayoritario de la enseñanza pública, el STEPV ha señalado, de hecho, que la medida "no contenta a nadie, ni a opositores, ni a tribunales porque complica la vida a los centros educativos". Igualmente, desde UGT han advertido de las consecuencias negativas del cambio de fechas. "El mes de septiembre es un momento clave para la puesta en marcha del curso: planificación de grupos, adaptación del alumnado y organización interna de los equipos docentes. Incorporar oposiciones masivas en este periodo es un error grave que afectará directamente la calidad de la educación", han expresado los representantes del profesorado.

También vaticinan más efectos perjudiciales: tribunales sobrecargados, profesorado sin tiempo para preparar el curso y aspirantes obligados a preparar pruebas en pleno verano, con altas temperaturas y dificultades para conciliar la vida familiar.

El Consejo Sindical Obrero ha compartido estas críticas y ha apuntado a que el formato de realizar las oposiciones en verano, pagando a los tribunales era la mejor alternativa como reclamaron en las oposiciones a Secundaria de este año durante la convocatoria de huelga.

Aspirantes a profesor de Secundaria durante unas oposiciones celebradas en la provincia de Alicante, en imagen de archivo / PILAR CORTES

De hecho, ya en julio un millar de docentes de la Comunidad Valenciana enviaron una carta y recogieron firmas en contra para solicitar formalmente mantener las pruebas en junio al entender que el cambio tendrá consecuencias negativas para la calidad del servicio educativo y para las condiciones laborales y personales de los aspirantes.

Entre los argumentos, indicaron que celebrar las oposiciones en septiembre supone interrumpir el inicio escolar, que requiere la implicación plena del profesorado; que puede suponer problemas organizativos por sustituciones y desajustes de plantilla; las condiciones climáticas desfavorables en septiembre, aún con temperaturas muy elevadas; las implicaciones profesionales y administrativas, con toma de posesión y pérdida de curso; garantizar el descanso necesario de los aspirantes; compatibilidad con las funciones del tribunal y respeto a la labor docente; y el efecto llamada a los aspirantes de otras comunidades autónomas.

Exentos de funciones docentes

Además, con el nuevo calendario el personal seleccionado como miembro de los tribunales estará exento de sus funciones docentes, de forma que, según Educación, se "tendrá que centrar únicamente en sus labores como miembro del órgano técnico de selección".

Los docentes que estén en los tribunales quedarán exentos de sus funciones en los centros

A los miembros de los tribunales se les reconocerá 100 horas en concepto de formación recibida y 30 horas en concepto de formación impartida, y se reconocerá su participación como mérito en los procedimientos de concesión de comisiones de servicio por interés profesional. Por su parte, a los presidentes y secretarios se les reconocerán 150 horas de formación recibida y 50 horas en formación impartida.