Material escolar a favor de la infancia en riesgo social de la provincia de Alicante

Carrefour y su fundación, con el apoyo de sus clientes, han entregado a Cruz Roja un total de 18.283 euros en material escolar a favor de la infancia en situación de vulnerabilidad social de la provincia de Alicante. Entre la donación directa de la empresa y las donaciones de clientes asciende a 300.000 euros el dinero invertido en toda España para dar cobertura a las necesidades básicas de más de 12.000 menores en riesgo social de las diferentes localidades de nuestro país durante el presente curso escolar.

Se trata de la XVII edición de la iniciativa promovida por Fundación Solidaridad Carrefour a favor de Cruz Roja que tiene como objetivo reducir el gran impacto económico que suponen las clases escolares para miles de familias en situación de vulnerabilidad y contribuir a alcanzar una educación inclusiva y de calidad en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 (Educación de Calidad). También con la finalidad de ayudar a empoderar a los menores .

Emergencia

Desde el nacimiento de esta campaña, la firma comercial, con el apoyo de sus clientes, ha entregado a Cruz Roja más de 7,9 millones de euros en material escolar en beneficio de miles de familias en situación de emergencia social.

La "Vuelta al Cole Solidaria 2025" se celebró en septiembre en 203 centros Carrefour de toda España y contó con la colaboración de más de 4.500 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, apoyados por el voluntariado de Fundación Solidaridad Carrefour (siendo las diferentes asambleas locales de Cruz Roja las encargadas de distribuir dichos recursos entre las familias beneficiarias de todo el territorio nacional).

La campaña en la que se ha implicado Cruz Roja a favor de la infancia / INFORMACIÓN

Cruz Roja y Fundación Solidaridad Carrefour trabajan conjuntamente desde hace más de dos décadas en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo y puesta en marcha de innumerables iniciativas sociales.

En diciembre de 2022 ambas instituciones renovaron por tres años más un importante acuerdo de cooperación suscrito en 2001 para la atención de personas afectadas por situaciones de catástrofe o similares (inundaciones, nevadas y demás emergencias con población afectada).

Volcán

Catástrofes como la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, el masivo apagón o los gravísimos incendios que año tras año han asolado diferentes localidades de nuestro país, entre ellos los devastadores incendios sufridos este verano. Intervenciones que realizan en escenarios de excepcionalidad y urgente necesidad que tan sólo durante este año han dado como fruto la atención de más de 7.000 personas afectadas.

En este ámbito, Fundación Solidaridad Carrefour financia también el desarrollo, formación, mantenimiento e intervención de los 26 equipos de respuesta inmediata en atención psicosocial (ERIE de Cruz Roja) con el objetivo de dar respuesta a las personas afectadas de manera integral, desde su creación en el año 2001.

DANA

Ejemplos recientes de ello los encontramos en las intervenciones realizadas a raíz del incendio del edificio del Campanar en Valencia; en apoyo a las personas afectadas por la dana, o con motivo de los devastadores incendios mencionados.

Igualmente, en línea con el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades) ambas entidades han suscrito en 2021 un acuerdo nacional de promoción de la integración laboral de personas en situación de desventaja social con el objetivo de favorecer el acceso al mercado laboral de personas en riesgo social en clave de igualdad.