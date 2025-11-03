Todo a punto para la gala de los premios Festers d’Alacant

Un total de 41 candidaturas optan este año a los premios Festers d’Alacant, que se otorgan a personas y colectivos relacionados con el ámbito de la fiesta en la ciudad. Según ha informado el Ayuntamiento de Alicante, la gala se celebrará el jueves 20 de noviembre en el Teatro Principal, y las categorías que más candidaturas han presentado son Moros y Cristianos, con once; y la Fafba, la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas, con el mismo número. Por su parte, las categorías de Fogueres de Sant Joan, Fiestas Tradicionales y Semana Santa han presentado, nueve, seis y cuatro candidaturas respectivamente.

Este concurso abrió un plazo de solicitudes de participación entre los días 1 y 22 de octubre, que tenían que ser enviadas a las federaciones de asociaciones festeras inscritas en el registro correspondiente y a las entidades festeras. El certamen entrega los premios en seis categorías con las modalidades individual y colectiva en cada una de ellas: Fogueres de Sant Joan, Semana Santa, Moros y Cristianos, Fiestas en Barrios y Partidas, Fiestas Tradicionales y Premio José Ángel Guirao, en memoria del festero fallecido en 1998 y al cual no se presentan candidaturas, ya que este premio lo entrega en exclusiva e Ayuntamiento.

Según han informado desde el Consistorio, los integrantes del jurado se reunirán la próxima semana para analizar el conjunto de candidaturas y seleccionar tres finalistas por cada categoría y modalidad. Todos ellos recibirán estatuillas durante un acto previsto para el lunes 17 de noviembre en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.

Los premios reconocen la trayectoria de personas y colectivos nominados, la consecución de hitos o hechos de relevancia reciente, entre otras cuestiones que influirán en el jurado para emitir su fallo. El jurado estará integrado por concejales del Ayuntamiento de Alicante, representantes de las distintas fiestas de la ciudad y dos personas con trayectoria acreditada en el ámbito festero.

La Gala regresará el 20 de noviembre al Teatro Principal después de seis años. Desde entonces este evento se ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento y en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).