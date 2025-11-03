Un fin de semana sin restricciones en el Casco Antiguo de Alicante por el recurso contra la ZAS

El Casco Antiguo de Alicante ha vivido este fin de semana una pausa en la aplicación de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS). Tras presentar los hosteleros el pasado viernes un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo municipal que pone en marcha la ZAS y solicitar al juzgado la suspensión cautelar de su ejecución, los propietarios de los locales de ocio que denunciaron la medida han mantenido durante este fin de semana los horarios anteriores a la entrada en vigor de la normativa, que comenzó a aplicarse el pasado 14 de octubre mediante medidas cautelares a la espera de su aprobación definitiva.

Los siete propietarios de estos establecimientos sostienen que, hasta que el magistrado se pronuncie, la normativa municipal que limita el horario de apertura de locales y terrazas carece de efecto tras la petición de las cautelarísimas, lo que les ha permitido operar con normalidad durante todo el fin de semana, sin constancia de sanciones ni intervenciones policiales. El juez cuenta con un plazo de 48 horas para pronunciarse sobre las medidas cautelares que solicitan los hosteleros, un tiempo que concluye este martes.

La normativa, aprobada de forma provisional hace dos semanasy a la que equipo de gobierno del PP prevé dar el visto bueno definitivo este martes en Junta de Gobierno tras el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, limita el cierre de los locales a la 1:00 de la madrugada y el de las discotecas a las 3:00, todos los días del año. Sin embargo, durante este fin de semana, los siete establecimientos que han recurrido en los tribunales han mantenido el horario previo, hasta las 2.30 horas en locales de ocio y a las 04.00 horas en discotecas. El resto de establecimientos de la misma zona que no se han sumado al proceso judicial han optado por cumplir las nuevas limitaciones.

Sin sanciones

Fuentes del sector confirman que los negocios que han recurrido la ZAS comunicaron formalmente al Ayuntamiento de Alicante la interposición del recurso y la petición de cautelarísimas el pasado viernes, así como a la Policía Local, que, según explican, se limitó a realizar visitas informativas sin levantar actas de infracción durante el fin de semana. En total, siete establecimientos, repartidos entre las calles Montengón, Padre Maltés y Virgen de Belén, se han sumado a la acción judicial de forma individual, aunque coordinada.

Desde el Ayuntamiento de Alicante señalan que el recurso "todavía no ha llegado al equipo de Gobierno" y que las valoraciones "se efectuarán una vez se conozcan los términos del documento". El Consistorio tampoco ha informado sobre la actuación de la Policía Local durante el fin de semana ni ha confirmado si se han impuesto sanciones a los locales que han mantenido su horario anterior.

El argumento jurídico: la suspensión automática

El movimiento de los hosteleros se encuentra argumentado en la ley. El abogado especialista en Derecho Administrativo del Colegio de la Abogacía de Alicante José María Guerras explica que la actuación de los hosteleros se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que impide a la Administración ejecutar un acto administrativo si hay una solicitud de suspensión cautelar pendiente de resolución.

"En el momento en que se solicita una suspensión cautelar, el acto impugnado queda paralizado hasta que el juez se pronuncie", resume el jurista. El juzgado deberá decidir en las próximas horas si acepta o no las medidas cautelares. En caso afirmativo, la ZAS quedará suspendida hasta que exista sentencia; si las deniega, el Ayuntamiento podrá volver a aplicarla de inmediato.

La situación actual no es inédita en Alicante. En 2017, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ya suspendió cautelarmente un acuerdo del Ayuntamiento al considerar que se había ejecutado sin esperar la decisión judicial. En aquel caso, el Consistorio, liderado por el tripartito de izquierdas, cambió los nombres de varias calles vinculadas al franquismo, pese a que el procedimiento estaba recurrido por el PP. La magistrada calificó entonces la actuación municipal de "precipitada" e "inmotivada", y ordenó reponer las placas originales hasta que hubiera una resolución definitiva.

Los hosteleros cuestionan el procedimiento

En el recurso contencioso-administrativo, los establecimientos recurrentes del Casco Antiguo sostienen que la medida se aplicó sin cumplir las garantías legales básicas, al no haber sido publicada en ningún boletín oficial ni en el tablón de anuncios municipal antes de su entrada en vigor. Denuncian además que el expediente aún no contaba con el informe preceptivo de la Conselleria de Medio Ambiente y que se basa en mediciones acústicas obsoletas, realizadas antes de la aprobación de la nueva Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, que ya redujo los horarios de veladores en toda la ciudad.

Los hosteleros consideran que la entrada en vigor inmediata de la ZAS les ha generado pérdidas económicas significativas y acusan al Ayuntamiento de actuar con "falsa urgencia", tras más de seis meses de retraso en la resolución de las alegaciones. En su recurso, reclaman que se deje sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno hasta que el procedimiento esté completo y se garantice la seguridad jurídica.

Por ahora, el resultado del recurso ha dejado un fin de semana atípico en el Casco Antiguo, donde los locales que han acudido a la vía judicial han mantenido su actividad con normalidad. El futuro inmediato depende de la resolución del juzgado contencioso-administrativo. Mientras tanto, el Casco Antiguo de Alicante ha vivido un paréntesis inesperado: un fin de semana, en parte, sin ZAS.