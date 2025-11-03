Acuerdo con Sanidad para crear más plazas de matronas

Las matronas de la Comunidad Valenciana han arrancado el compromiso de la Conselleria de Sanidad de iniciar la conversión progresiva de las actuales plazas de Enfermería generalista en las unidades de salud sexual y reproductiva y en las maternidades, en plazas destinadas específicamente a matronas, es decir, enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología.

Con este acuerdo, por fin se reconoce la necesidad de corregir una incoherencia que durante años se ha mantenido en estas unidades, donde profesionales sin la formación especializada requerida han ocupado plazas que, por su naturaleza asistencial, correspondían a matronas, tal y como destacan desde el Colegio de Enfermería de Alicante.

Mejor atención

El colectivo de matronas ha explicado que esta medida supone un paso decisivo hacia la mejora de la atención sanitaria a las mujeres, ya que permitirá que las profesionales con la formación más adecuada sean quienes presten asistencia integral en materia de salud sexual, reproductiva y maternal.

Las matronas han subrayado que esta decisión ha sentado las bases para un cambio estructural que contribuirá a consolidar equipos multidisciplinares en los que la especialización y la experiencia profesional serán los pilares de la atención sanitaria.

Hemos dado un paso muy importante para nuestra profesión y para la salud de las mujeres Montserrat Angulo — Vocal matrona del Consejo General de Enfermería y presidenta colegial de Alicante

“Hemos dado un paso muy importante para nuestra profesión y para la salud de las mujeres. Tras la reunión mantenida con responsables de la Conselleria de Sanidad, hemos conseguido el compromiso de avanzar en una línea que dignifica el ejercicio de la matrona y garantiza una atención de mayor calidad”, apunta Montserrat Angulo, vocal matrona del Consejo General de Enfermería (CGE), vocal del Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de la Comunitat Valenciana (Cecova) y presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante.

Por su parte, María Asunción Obiol Saiz, secretaria de la Federación de Asociaciones de Matronas de España, ha manifestado que este acuerdo “ha puesto de relieve el valor añadido que aportamos las matronas al sistema sanitario. Nuestra formación nos capacita para atender a las mujeres en todas las etapas de su vida reproductiva, desde la adolescencia hasta la menopausia, con una visión integral y preventiva”.

Salud sexual

Pilar González Núñez, presidenta de la Associació de Comares de la Comunitat Valenciana, ha destacado que Sanidad “ha escuchado una demanda histórica. Durante años hemos reclamado que los puestos en las unidades de salud sexual y reproductiva estén ocupados por especialistas, y vemos cómo ese reconocimiento se ha hecho realidad. Este compromiso ha sido una muestra de sensibilidad y respeto hacia nuestra profesión”.

Asimismo, Isabel Baño Piñero, matrona del departamento de Salud de Torrevieja, ha afirmado que haber percibido “una gran receptividad por parte de los responsables de la Conselleria de Sanidad. Este acuerdo ha abierto una vía de colaboración que permitirá mejorar la calidad asistencial y fortalecer el papel de las matronas dentro del sistema sanitario valenciano”.

Las representantes de las matronas han expresado al unísono su agradecimiento a las autoridades de la conselleria por la disposición mostrada durante el encuentro. “Estamos profundamente agradecidas a las personas que nos han recibido hoy por su escucha y sensibilidad hacia una demanda justa y necesaria. Este encuentro ha marcado un éxito histórico para nuestra profesión y para la salud sexual, reproductiva y perinatal en la Comunidad Valenciana”, han señalado.

Excelencia

Las matronas han destacado que este compromiso ha fortalecido el reconocimiento social y profesional de su especialidad. “Hemos conseguido que se reconozca nuestro papel esencial en la salud de las mujeres. Este paso ha sido solo el inicio de un camino hacia la excelencia en la atención materno-infantil y reproductiva”, han insistido.

Desde el Consejo de Colegios de Enfermería de la Comunidad "se valora muy positivamente este avance, ya que representa un ejemplo de diálogo entre los profesionales y la Administración. “Se ha demostrado que, cuando hay voluntad y compromiso, se puede avanzar hacia un sistema sanitario más coherente y eficiente”, finaliza su presidente, Juan José Tirado.