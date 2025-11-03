El tiempo en Alicante: las temperaturas siguen en torno a los 23ºC

La provincia de Alicante tendrá hoy cielo nuboso durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas irán en descenso generalizado mientras que el viento soplará flojo de componente este.

El tiempo en Alicante

La jornada de hoy tendrá cielos despejados con temperaturas que no pasarán de los 23ºC.

El tiempo en Elche

El lunes llega con cielos nubosos durante la primera mitad de la jornada y despejado el resto del día. Las temperaturas rondarán los 22ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm espera un día con el cielo despejado y con valores que no superarán los 21ºC.

El tiempo en Elda

El lunes trae sol y cielo despejado a Elda con temperaturas estables y 20ºC de máxima.

El tiempo en Torrevieja

Hoy el cielo estará despejado, con algunas nubes ligeras durante la mañana, con temperaturas máximas de 23ºC.

El tiempo en Orihuela

El lunes estará nublado hasta el mediodía y por la tarde se despejará. Las máximas se alcanzarán a las 13.00 horas y serán de 23ºC.

El tiempo en Alcoy

Hoy el cielo permanecerá con el cielo nuboso con temperaturas en torno a los 18ºC.

El tiempo en Dénia

El lunes el cielo estará despejado durante toda la jornada y los termómetros no pasarán de los 22ºC.