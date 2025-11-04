El Ayuntamiento de Alicante dará charlas en colegios e institutos para frenar las adicciones

El Ayuntamiento de Alicante dará más de 2.000 charlas en colegios e institutos para prevenir las adicciones a las drogas. El Ejecutivo de Barcala ha adjudicado a la empresa Imagina Esencia la gestión de los programas municipales de prevención de conductas adictivas en el entorno escolar, por un importe de 175.000 euros por dos años prorrogable hasta cuatro. La medida, aprobada este martes en Junta de Gobierno y acordada con el grupo municipal Vox, beneficiará a miles de estudiantes de Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica.

El nuevo contrato contempla la realización de 2.225 sesiones por curso escolar, en las que participarán más de 30.000 alumnos de centros educativos de la ciudad. En concreto, se desarrollarán 700 sesiones del programa Brújula (dirigido a Primaria), 1.200 del programa 12-16 (para Secundaria) y 325 del programa R&R (para FP Básica), además de 75 sesiones formativas para docentes.

"La educación, la formación y la información son las mejores herramientas que existen para prevenir las adicciones", ha destacado la concejala de Educación, Mari Carmen de España, quien destacó que estos programas “no solo se centran en la prevención de la drogadicción, sino que abordan también otras adicciones, como las que provocan las tecnologías o el juego”.

Educación envía expertos a 22 centros para luchar contra el mal uso del móvil / Jose Navarro

Tres programas para tres etapas

El programa Brújula, orientado a alumnado de Primaria, busca fortalecer los factores de protección frente al consumo de drogas mediante el desarrollo madurativo, la educación en valores y las habilidades sociales. Se aplica de manera transversal a lo largo de los tres ciclos educativos y también trabaja con el profesorado para implicarlo como agente de salud y prevención.

Como complemento, el Ayuntamiento ha impulsado iBrújula, una versión digital con juegos y dinámicas interactivas que utilizan metodologías pedagógicas actuales para reforzar el aprendizaje.

En Secundaria, el programa 12-16 promueve la reflexión crítica y el debate sobre las adicciones. A través de talleres guiados por educadores especializados, los estudiantes analizan el consumo de tabaco, alcohol, cannabis y las nuevas dependencias sin sustancia. El objetivo es fomentar la toma de decisiones responsable, la gestión del ocio y la prevención de riesgos.

Un colegio de Alicante, haciendo uso de las nuevas tecnologías / Pilar Cortés

Este programa se amplía con la exposición “De qué van las drogas / De qué van los jóvenes”, dirigida a alumnos de Bachillerato, que propone una mirada crítica sobre la relación entre juventud y consumo.

Finalmente, el programa R&R se enfoca en el alumnado de Formación Profesional Básica, especialmente en jóvenes con dificultades escolares o sociales. La iniciativa busca reforzar sus habilidades sociales, valores y competencias personales, integrando la prevención de adicciones como parte del desarrollo integral del estudiante.