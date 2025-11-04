Alicante ejecuta cambios en la ampliación del cementerio para adaptar el proyecto a las tumbas musulmanas y al clima local

El gobierno de Barcala ha dado luz verde a una modificación técnica del proyecto de ampliación del cementerio municipal para introducir varios ajustes en obra, sin incremento de coste ni ampliación del plazo previsto. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el acuerdo que permite adaptar el diseño de la nueva zona funeraria a las necesidades reales detectadas durante su ejecución, especialmente en lo relativo a los enterramientos de rito musulmán y a la vegetación prevista en el recinto.

El proyecto original contemplaba la plantación de chopos, una especie poco adecuada al clima semiseco-desértico de Alicante. La dirección facultativa propone ahora sustituirlos por “Koelreuteria paniculata fastigiata”, conocido popularmente como “jabón de China” más resistente y viable en este entorno. El cambio mantiene los objetivos del diseño inicial pero garantiza “mayor adaptación al terreno y sostenibilidad”.

Otro de los ajustes afecta al sistema de riego. En lugar de difusores de aspersión, el proyecto adoptará un modelo de riego por goteo subterráneo, similar al empleado en fases anteriores, para asegurar una distribución más eficiente del agua y evitar problemas de estrés en las plantas. Se trata, según consta en el expediente, de “un ajuste técnico” que no altera el espíritu del proyecto original.

Comunidad islámica

La modificación también introduce cambios en la construcción de las tumbas destinadas a enterramientos musulmanes. Tras consultar a la comunidad islámica, se acuerda eliminar la tapa superior incluida en el diseño de las sepulturas prefabricadas, una solución más respetuosa con sus prácticas funerarias. El resto de la estructura se mantiene invariable, sin afectar al coste ni a los plazos de obra.

El vicealcalde, Manuel Villar, responsable de Contratación, ha explicado que el acuerdo responde a “una adecuación del proyecto a las necesidades reales detectadas por los servicios técnicos”. Según ha señalado, “son cuestiones relacionadas con el arbolado, el modelo de riego y la forma de los enterramientos musulmanes”. “No tienen coste, son modificaciones a coste cero para adaptar el proyecto a lo que realmente se necesita”, ha añadido.

«Son modificaciones técnicas a coste cero para adaptar el proyecto a las necesidades reales» Manuel Villar — Vicealcalde de Alicante

Este modificado se produce mientras han avanzado las obras de ampliación del cementerio Virgen del Remedio, que incluyen por primera vez espacios exclusivos para enterramientos musulmanes y judíos, una reivindicación histórica de ambas comunidades. La obra, adjudicada por 3,3 millones de euros y prevista para doce meses, ya tenía parte de los nichos cristianos entregados por fases, aunque las zonas dedicadas al rito islámico y judío aún permanecen cerradas a la espera de su apertura formal.

El gobierno de Barcala autoriza además la “continuación provisional” de los trabajos durante la tramitación de la modificación para evitar la paralización de una obra considerada de interés público ante la “falta inmediata de nichos vacíos”.