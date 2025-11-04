Alicante incrementa en 7,2 millones el contrato de Limpieza por la gestión de los ecoparques

Un nuevo cambio en el contrato de limpieza en menos de un mes. El equipo de gobierno del Partido Popular en Alicante ha aprobado este martes la segunda modificación del contrato de la contrata de limpieza y recogida de residuos, con un incremento de 7,2 millones de euros, a la contrata encargada de este servicio, la UTE Netial. Este aumento en el presupuesto responde principalmente a la incorporación de la gestión de los dos ecoparques de la ciudad, que incluye tanto la explotación del ecoparque de Agua Amarga como la puesta en marcha de un segundo ecoparque en la zona de Villafranqueza, que se espera inaugurar antes de final de año, y de los cuatro ecoparques móviles. Este cambio se suma a una primera modificación del contrato aprobada la semana pasada que incrementaba en 5 millones el presupuesto para la retirada de escombreras y vertidos ilegales.

La modificación aprobada este martes se justifica por la necesidad de incorporar los ecoparques fijos y móviles al actual servicio de limpieza. En este sentido, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, explicó durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que "lo que se hace es que ahora tenemos ecoparque de Agua Amarga gestionado por UTE Alicante, el contrato está vencido en prórroga forzosa, y vamos a inaugurar es el segundo ecoparque en Villafranqueza antes de final de año. De esta forma ambos se asignan a la UTE Netial".

Modificación

El contrato, que inicialmente fue adjudicado a la UTE Netial en 2022 por un total de 323 millones de euros, eleva ahora su coste total hasta los 335 millones de euros para los ocho años de duración del servicio. El gasto total por cada anualidad será distribuido entre los ejercicios 2025 y 2031, con un desglose detallado de los costes de personal, suministros, mantenimiento y explotación de los ecoparques. En términos anuales, la modificación supone un incremento de aproximadamente 1,2 millones de euros por ejercicio, lo que representará un coste total de 7,2 millones hasta la finalización del contrato en 2031.

El primer modificado, aprobado la semana pasada, se centró en el problema de las escombreras y los vertidos ilegales en la ciudad. Con un presupuesto de 5 millones de euros, este aumento busca poner en marcha un equipo específico para la retirada de estos residuos. Además, el equipo de gobierno anunció que se contratarían cien nuevos barrenderos en 2026 para hacer frente a la acumulación de basura y escombros en las calles, aunque por el momento desde el equipo de gobierno del PP no indican cuando podrían incorporarse estos trabajadores.

Un desajuste en la planificación

El proyecto de ecoparques fue aprobado en 2022, sin embargo, la integración de este sistema en el servicio de limpieza no estaba completamente definida, lo que llevó a la necesidad de una revisión del contrato. Según el informe del órgano gestor, la separación de funciones entre la gestión de residuos en la vía pública y la gestión en los ecoparques ha generado una serie de problemas, principalmente la falta de coordinación y una saturación de residuos en las calles.

"La experiencia de estos dos últimos años ha demostrado que la no integración de los servicios de ecoparque y del servicio de recogida de residuos no ha sido positiva", explicó la memoria del órgano gestor. Este desfase provocaba que los residuos que deberían haberse depositado en los ecoparques fueran recogidos por el servicio de enseres y voluminosos, lo que resultaba en una saturación de residuos en las vías públicas.

La nueva estructura busca integrar ambos servicios, lo que optimizará el proceso de gestión y mejorará la experiencia de los usuarios. El informe menciona que la separación de residuos en ecoparques fijos y móviles será más eficaz si se realiza bajo un mismo contratista. "El cambio de contratista o su gestión por un tercero generaría inconvenientes significativos para el buen funcionamiento del servicio", se señala en el informe.

Reacciones municipales

El concejal socialista Raúl Ruiz ha denunciado la ampliación "encubierta" del contrato de residuos en Alicante. "En apenas dos semanas, el gobierno de Barcala ha incrementado en más de 12 millones de euros el contrato", asegurando que la gestión de los ecoparques y la ampliación de la recogida de podas y voluminosos serán costeadas por los alicantinos. Ruiz exigió a Barcala "transparencia" y advirtió que los nuevos costes se "reflejarán" en el recibo de la basura del próximo año.

Por su parte, Rafa Mas, portavoz de Compromís, criticó el aumento de 7 millones de euros a la contrata de limpieza: "Vamos a pagar ahora 7 millones más a una contrata por hacer lo que tenía que haber hecho desde el principio". Además, señaló que "el ecoparque de Villafranqueza debía estar operativo ya" y cuestionó la gestión del gobierno municipal: "Quién tenga una contrata se va a forrar con estos señores del gobierno municipal".

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, calificó de "inaceptable" el nuevo aumento de 7 millones de euros a la contrata de limpieza: "El PP sigue premiando a la concesionaria sin evaluar su eficacia". Para Copé, los barrios siguen sucios y el servicio no mejora, pidiendo una auditoría pública del contrato. "No es gestión, es sumisión a una empresa privada que manda más que el propio Ayuntamiento", aseguró Copé.