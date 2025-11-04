Alicante recurre a acuerdos de continuidad para mantener servicios para mayores dentro del plan de ajuste

La Junta de Gobierno Local de Alicante aprobó este martes la continuidad de dos servicios para las personas mayores de la ciudad: el de auxiliares de información en los Centros Municipales de Mayores y el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Ambos acuerdos se enmarcan en el plan economico financiero del Ayuntamiento, un "plan de Ajuste" aplicado por incumplir la regla de gasto, y a los mecanismos de control económico que exige la Intervención Municipal. En este contexto, cada expediente ha debido acreditar que la continuidad de los servicios no vulnera la regla de gasto ni genera nuevas obligaciones plurianuales fuera del marco de estabilidad financiera.

La medida, de carácter temporal, buscan evitar la interrupción de la atención social en las mismas condiciones económicas y técnicas ante la demora en los nuevos procedimientos de contratación. Los informes de los departamentos municipales advierten de que una interrupción supondría un perjuicio directo para miles de usuarios mayores y dependientes.

Centros Municipales de Mayores

Uno de los expedientes es el que aborda la continuidad del Servicio de Auxiliares de Información, Control de Acceso y Atención al Público en los 19 Centros Municipales de Mayores, gestionado por la empresa Jera Avanza Levante S.L.. El contrato, formalizado en noviembre de 2023 por un importe anual de 257.263,71 euros, fue prorrogado hasta noviembre de 2025.

Al encontrarse la nueva licitación en tramitación y pendiente del informe de estabilidad presupuestaria de Hacienda, la Junta de Gobierno ha optado por un acuerdo de continuidad. Esta figura jurídica, contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público, permite mantener la prestación de servicios públicos esenciales cuando su interrupción pueda causar un grave trastorno al interés general.

El servicio garantiza el funcionamiento diario de los centros de mayores, que atienden a más de 27.000 usuarios en toda la ciudad. Los auxiliares desempeñan tareas de información, control de accesos, apoyo en actividades y mantenimiento de las instalaciones. El expediente recuerda que la suspensión del contrato implicaría el cierre temporal de los centros y la interrupción de programas de envejecimiento activo y prevención de la exclusión social.

Servicio de Ayuda a Domicilio

El segundo acuerdo corresponde al expediente 07/20, relativo al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), gestionado por Serveo Social S.L.U.. Esta prestación municipal ofrece atención personal, doméstica y social a personas mayores o dependientes para facilitar su permanencia en el hogar y evitar su institucionalización.

El contrato vigente, formalizado en noviembre de 2020 por un total de 9,4 millones de euros, finaliza el 25 de noviembre de 2025. Aunque la nueva licitación fue aprobada en septiembre y cuenta con informes favorables de estabilidad presupuestaria, todavía no ha podido adjudicarse. Por este motivo, la Junta ha aprobado su continuidad temporal bajo las mismas condiciones económicas del contrato actual, con un precio de 20,16 euros por hora (IVA incluido).

El expediente subraya que esta continuidad no supone un aumento del gasto ni la creación de nuevos compromisos financieros, ya que se mantiene dentro del marco del Plan Económico-Financiero 2025-2026. Además, se ampara en los artículos 288 y 213 de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 194.1 de la Ley de Régimen Local Valenciana, que obligan a garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales hasta la formalización del nuevo contrato.