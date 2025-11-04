Sentada de los analistas de laboratorio ante el Hospital de Sant Joan d'Alacant

Los analistas de laboratorio, cuya huelga ha provocado que se dejen de procesar más de 5.000 pruebas diagnósticas al día en la provincia de Alicante, veinte mil en los cuatro días que ha durado la protesta, han celebrado concentraciones en forma de sentadas delante del Hospital de Sant Joan, en Alicante. La sentada, en concreto, se ha realizado dentro del "recinto universitario" de la Universidad Miguel Hernández, de forma simbólica, por la reivindicación del colectivo para que sus actuales enseñanzas de FP de Grado Superior sean reconocidas como universitarias.

INFORMACIÓN

Estas movilizaciones se han repetido ante La Fe y el Hospital General de València, para despedir la huelga que termina esta noche.

Los técnicos superiores de laboratorio, imagen para el diagnóstico, radioterapia, anatomía patológica o documentación sanitaria intentan demostrar que "sin nosotros, no hay diagnóstico clínico. Nuestra posición ubicada en los servicios centrales de apoyo al diagnóstico clínico y tratamiento es básica a la hora de proceder a efectuar un correcto diagnóstico médico".

Los técnicos superiores de laboratorio, de imagen para el diagnóstico, radioterapia y anatomía patológica intentan demostrar que sin ellos no hay diagnóstico clínico

Obstáculos

Juan Felipe Rodríguez, representante del comité de huelga, afirma que "desde algunas gerencias departamentales se ha obstaculizado enormemente la labor de servicios mínimos del personal sanitario técnico superior de todas las unidades...Se ha pretendido que nuestros profesionales sacasen todo el trabajo que llegase en una jornada habitual, conculcando gravemente el derecho constitucional a la huelga".

Asimismo, ha añadido que "también parte del personal facultativo ha boicoteado nuestros paros, queriendo hacer el trabajo que ejercemos habitualmente, llegando a amenazar a nuestros profesionales con abrirles expedientes disciplinarios. También han existido médicos radiólogos, analistas y patólogos que han apoyado nuestra huelga, y reivindicaciones, ya que están de acuerdo con ellas".

Otra imagen de la movilización en Madrid / INFORMACIÓN

Movilización

El colectivo destaca el éxito de la manifestación celebrada el lunes en Madrid con la asistencia de más de 15.000 personas. "La sanidad española se para sin nuestros servicios. Sin técnicos superiores sanitarios no hay diagnóstico", sostienen.

Estos profesionales explican que están "hartos de tener que esperar tanto tiempo para que el Gobierno Central active el cobro del grupo B del Estatuto Básico del Empleado Público, el cual nos corresponde por ley, y que llevamos 18 años sin cobrarlo".

Demandas

Otras reivindicaciones son que se reconozca que son profesiones sanitarias tituladas y reguladas; y que las actuales enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior se reconviertan en enseñanzas universitarias.

"Si el Ministerio de Sanidad no atiende a nuestras justas reivindicaciones, tristemente nos abocaría a efectuar una huelga indefinida en todo el país", concluyen.