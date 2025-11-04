El Ayuntamiento pone fecha a la apertura del nuevo Peret en Alicante

La apertura del histórico kiosco del Peret, un paso más cerca, tras medio año con la persiana bajada. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes, en su reunión ordinaria semanal, la clasificación de las ofertas para la gestión del local, ubicado en la Explanada de España. Según la propuesta validada, Hotel Boutique Isla de Tabarca S. L., la empresa gestionada por los hermanos Luis y Juan Carlos Castillo, apunta a que se quedará con el contrato, al obtener la mayor puntuación, con 90 puntos sobre 100, seguida de Sensai Restauración S. L. U. (73,57 puntos) y Lunetoile Ocio 9 S. L. (47,52).

Todo apunta, por tanto, a que la mercantil de los Castillo será la adjudicataria del nuevo contrato para la explotación del kiosko, a la espera de la aprobación definitiva de la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno local. El resultado de la clasificación se ha determinado en función de los criterios recogidos en el pliego, que otorga un peso del 90 % al canon ofertado y un 10 % a la elaboración artesanal de productos como horchata, helados y granizados, con el fin de garantizar la continuidad del carácter tradicional del establecimiento. La empresa con sede en Alicante presentó la oferta económica más alta, con un canon de más de 4 millones de euros para el periodo inicial de siete años, una cifra que triplica el mínimo fijado por el Ayuntamiento, establecido en 1,2 millones. Los 90 puntos de los Castillo resultan exclusivamente de la oferta económica, ya que no ha sumado ningún punto derivado de la elaboración artesanal de los productos, según la resolución técnica.

Documentación exigida

Para quedarse con el contrato, eso sí, debe presentar la documentación requerida en los próximos diez días hábiles. En concreto, la empresa debe entregar la constitución de garantía definitiva por importe de 76.524 euros. En el caso de aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva deberá depositar la diferencia, 25.508 euros. También debe aportar la escritura de constitución o modificación, inscrita en el Registro Mercantil y la escritura de poder y bastanteo del mismo por la Asesoría Jurídica Municipal, junto a la documentación necesaria para acreditar la solvencia económica-financiera y técnica-profesional.

Lo que todavía no se conoce es la fecha de reapertura del local, que cerró sus puertas hace seis meses. El portavoz adjunto del gobierno local, Manuel Villar, ha abierto la puerta a que el local recupere la actividad para Semana Santa, que el próximo año se celebrará entre finales de marzo y principios de abril. Menos optimista se ha mostrado con que el establecimiento abra para otra fecha marcada en el calendario turístico, como es Navidad. "Ahora se abre el plazo para presentar la documentación. Pueden pasar dos o tres semanas y luego será el momento de la adjudicación del contrato. A partir de ahí, ya lo que tarde el adjudicatario en realizar las actuaciones que contempla el pliego. Igual para Semana Santa, para Navidad lo veo justo", ha señalado Villar, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En esa misma atención a medios, Villar ha recordado que la marca "Kiosco Peret" está registrada por la familia Fuster García, antiguos propietarios del quiosco, por lo que para usarla debería haber un acuerdo previo entre el concesionario y los propietarios de la marca. "El nombre lo tiene registrado o llegan a un acuerdo... Siempre será el "kiosco Peret", pero [para usarlo] tendrán que negociarlo", ha insistido el vicealcalde.

Todas las empresas

En total, el procedimiento que encara su recta final recibió siete ofertas, de las cuales seis fueron admitidas tras la verificación de los requisitos. Además de Hotel Boutique Isla de Tabarca, participaron Sensai Restauración y Mundaka Helados (3,2 millones), Lunetoile Ocio 9 (2,7 millones), Nicolás Romero Vargas UTE (2 millones), Café Olé & Friends (1,8 millones) y Ondiba (1,2 millones). El canon ofertado por la empresa de los Castillo multiplica por más de tres la cuantía mínima exigida. La concesión demanial será por siete años, prorrogable en dos periodos adicionales de tres años cada uno.

El documento municipal establece que, si el adjudicatario no es fabricante directo de horchata, helados o granizados, deberá suscribir un contrato de suministro con una empresa especializada en producción artesanal, acreditando su continuidad y cumplimiento. También regula los usos del entorno inmediato: la terraza queda excluida del contrato y deberá tramitarse mediante una autorización de ocupación especial, ajustada a la ordenanza municipal. El futuro gestor tendrá que restaurar el sistema de toldos existente, propiedad del Ayuntamiento, y no podrá realizar ningún cerramiento lateral ni añadir elementos colgantes sin permiso municipal.

El adjudicatario asumirá el mantenimiento y conservación del quiosco, las instalaciones anexas y su entorno, además de aportar por su cuenta el menaje, las altas de suministros y el personal necesario para la prestación del servicio.

El Peret, fundado en 1916, ha sido durante más de un siglo un punto de encuentro emblemático en el corazón de Alicante. Su reapertura marcará el regreso de un local que forma parte de la memoria colectiva de generaciones de alicantinos, ahora bajo una nueva etapa de gestión que busca conjugar la continuidad de su espíritu con la modernización del espacio.