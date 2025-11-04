El Ayuntamiento recurre la sentencia del TSJ que tumba el contrato del albergue para sintecho de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante recurre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declaró inválidos los pliegos del contrato para la gestión del albergue municipal de personas sin hogar, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS), al considerar que debía incluir la subrogación del personal del anterior servicio. El Consistorio confirmó que el recurso se presentó el pasado viernes, 31 de octubre, sin realizar más valoraciones sobre el contenido del fallo.

La decisión del Ayuntamiento busca frenar los efectos de un fallo que declaró en octubre la "invalidez jurídica" de los pliegos, exigía la subrogación del personal, anuló el presupuesto de licitación, valorado en 1,2 millones de euros, y obligaba al Consistorio a adoptar las medidas necesarias para aplicar las nulidades. Mientras el recurso siga en trámite, la sentencia no será firme, lo que permite al gobierno municipal mantener la actual adjudicación a la espera de la resolución judicial.

El origen del conflicto

La resolución del TSJCV, a la que tuvo acceso INFORMACIÓN, respondía al recurso interpuesto por la Fundación Salud y Comunidad, antigua adjudicataria del servicio en el CAI (Centro de Acogida e Inserción de Personas sin Hogar), que denunció que el nuevo contrato del CAUS era prácticamente idéntico al que había gestionado durante más de dos décadas. Por ese motivo, argumentó que debía aplicarse la obligación de subrogación del personal prevista en el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La entidad advertía además de que la exclusión de esa obligación podía acarrearle indemnizaciones superiores a 400.000 euros por los despidos de una veintena de trabajadores que no fueron asumidos por la nueva adjudicataria. Según la fundación, de los 25 empleados que prestaban servicio en el centro, solo seis fueron contratados tras el cambio de gestión, pese a que el resto seguía siendo necesario para la atención a las personas sin hogar.

Antes de llegar al TSJCV, la fundación ya había presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que desestimó su reclamación al entender que el nuevo contrato no era una simple continuación del anterior, ya que excluía la atención integral psicosocial. Sin embargo, el tribunal valenciano rechazó esa interpretación y consideró que ambos contratos guardan "similitudes tales" que no justifican la exclusión de los trabajadores.

Mismo servicio bajo distinto nombre

Los magistrados concluyeron que se trata "esencialmente del mismo servicio", puesto que se presta en el mismo edificio, a los mismos usuarios, con una plantilla semejante y con programas que, aunque redactados de forma diferente, mantienen la atención psicosocial como parte del trabajo. El tribunal también cuestionó que el Ayuntamiento aplicara en los pliegos el convenio estatal de Acción e Intervención Social (2022-2024), y sostuvo que debía haberse usado el convenio anterior del CAI, más favorable para los trabajadores y que obligaba expresamente a la subrogación.

Otro de los argumentos que pesaron en la sentencia fue la reducción del personal previsto: de 31,75 trabajadores en el CAI a 28,83 en el CAUS, una diferencia que el Consistorio no justificó de forma suficiente. Para el TSJCV, esa variación no acreditaba un cambio real en el objeto del contrato, sino una mera reformulación administrativa.

Por ello, el tribunal declaró inválidas las cláusulas que omitían la subrogación y aquellas que fijaban el presupuesto base, calculado conforme a un convenio colectivo incorrecto. La Sala limitó la nulidad a los pliegos del contrato, sin extenderla a todos los actos posteriores del proceso de licitación, pero ordenó al Ayuntamiento que corrija la documentación y convoque una nueva licitación ajustada a la ley.

Fuentes municipales confirmaron que el recurso se presentó el 31 de octubre, sin ofrecer más detalles sobre su contenido. Mientras tanto, el albergue municipal para personas sin hogar continúa funcionando con normalidad, sin que la decisión judicial afecte por el momento al desarrollo diario del servicio ni a la atención de los usuarios.