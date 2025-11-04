Estos son los cambios en las subvenciones de las Hogueras 2026

Las Hogueras afrontará en 2026 un importante cambio en el sistema de subvenciones destinadas al monumento. Así lo anunció la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, durante una asamblea extraordinaria celebrada este martes junto a la Federació de Fogueres, en la que presentó las líneas generales del nuevo modelo de ayudas que regirá a partir del próximo ejercicio.

Las principales novedades son la restricción de las subvenciones exclusivamente a la construcción del monumento y la creación de un nuevo sistema de anticipos, que permitirá a las comisiones cobrar parte de la ayuda antes de la Plantà, aunque solo si las comisiones acreditan previamente un porcentaje, que el Ayuntamiento de Alicante propondrá que sea del 75 %, del gasto con facturas y pagos justificados.

Un cambio "obligado"

El nuevo modelo obliga a vincular la ayuda directamente al contrato del monumento dejando de considerarse subvencionables los gastos de transporte, almacenaje o elementos de montaje, un requisito que, según la concejala, "nos marca Intervención como obligatorio para poder hacer el pago efectivo". Esto supone que las comisiones deberán aportar el contrato con el artista foguerer, con fecha comprendida entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, junto con las facturas justificativas del trabajo realizado.

"Había que buscar un objetivo más fijo, algo que se ajustara a la ley de subvenciones", señaló Cutanda. El cambio, según detalló, responde a los informes de Intervención municipal, que desde hace cuatro años viene realizando auditorías a las comisiones festeras. "El último año, de ocho hogueras auditadas, siete han tenido que devolver dinero. No lo estábamos haciendo lo mejor posible", reconoció Cutanda.

Además, Intervención exigirá que los pagos superiores a mil euros se realicen mediante transferencia bancaria, mientras que los inferiores podrán abonarse en metálico. El concepto de la factura deberá ser siempre "construcción del monumento adulto o infantil".

Un nuevo sistema de anticipos

Otra de las grandes novedades es el sistema de anticipos, inspirado en el modelo de las Fallas de Valencia, aunque con una diferencia sustancial. En Alicante, las comisiones deberán presentar facturas justificativas por un valor pendiente de definir por parte del equipo de gobierno del PP, aunque se busca que sea de alrededor del 75 %, del importe total de la subvención solicitada para poder recibir esa primera parte de la ayuda.

En la práctica, esto significa que si una comisión tiene derecho, por ejemplo, a 10.000 euros de subvención, deberá acreditar mediante facturas y pagos la ejecución de al menos 7.500 euros en trabajos del monumento para poder cobrar ese primer anticipo. El 25 % restante se abonará una vez se justifique la totalidad del gasto una vez pasada la Fiesta.

Las hogueras que no deseen acogerse al anticipo podrán optar por recibir la subvención íntegra una vez finalizada la Fiesta, siempre que presenten toda la documentación requerida. Cutanda explicó que esta medida busca garantizar la trazabilidad de los fondos públicos. "No hay que esperar a que todas las comisiones justifiquen; cuando cada una aporte sus facturas y cumpla con los requisitos, podrá recibir el importe que le corresponda", afirmó Cutanda.

Preocupación entre las comisiones

Durante la reunión, varios representantes de comisiones mostraron su disconformidad con la medida. "Las personas que hacen estas subvenciones tienen muy poco interés en que la Fiesta continúe", reprochó uno de ellos. Otro insistió en las diferencias con Valencia: "Allí te adelantan el 75 % con un papel que dice que vas a hacer el proyecto; aquí tienes que tenerlo pagado para justificarlo. Es como hacer la subvención dos veces".

Algunos fueron más allá y plantearon medidas de presión. "Igual nos plantamos todos y no plantamos hogueras en 2026. Entonces quizá el Ayuntamiento nos pague la subvención", ironizó una asistente mientras otros lanzaron la idea de la "picardía" presupuestaria, como una situación que podría darse en las próximas Hogueras.

Ante las críticas, Cutanda indicó que el Ayuntamiento se rige "por leyes que no piensan en las Hogueras, sino en otro tipo de entidades. Dentro de ese marco hacemos todo lo posible por facilitar las cosas". La concejala de Fiestas recordó que Intervención en Alicante trabaja en coordinación con la de Valencia "para acoplarnos lo máximo posible", aunque reconoció que las estructuras de gestión de la Fiesta son distintas y se comprometió a abordar con el Interventor un plan para adelantar la subvención sin justificar los gastos.

Por su parte, el presidente de la Federació, David Olivares, quiso transmitir calma. "Desde la Federació estaremos atentos e instruidos para colaborar con el Ayuntamiento. Antes de hacer algo que conlleve perder subvención o auditorías, estamos dispuestos a atender cualquier duda", señaló Olivares.