Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista

En caso de una alerta roja por una dana o cualquier otra emergencia meteorológica, los colegios e institutos podrán confinar a los alumnos. El nuevo protocolo de la Conselleria de Educación contempla esta medida "cuando las condiciones de riesgo lo aconsejen", como podría ser por unas imprevistas y fuertes lluvias. La normativa también incluye sanciones a los directores por no avisar a los profesores (incluso fuera del horario laboral) de la suspensión de clases, cuya decisión seguirá siendo responsabilidad de los ayuntamientos.

Entre las instrucciones que han recibido los centros educativos hace esasos días, para saber cómo actuar ante fenómenos adversos, la normativa de emergencias recoge que si el máximo nivel de alerta se emite durante la jornada laboral, y por lo tanto, con los estudiantes en clase, se tendrá que "permanecer en las aulas o en espacios seguros, cerrar puertas y ventanas, evitar zonas bajas o sótanos susceptibles de inundación, subir a las plantas o lugares elevados en caso de inundación inminente y mantener la comunicación permanente con las autoridades competentes".

El departamento de José Antonio Rovira considera que el personal docente es "imprescindible y que debe permanecer en su puesto de trabajo hasta que el alumnado haya sido evacuado". Además, el protocolo recoge que en caso de ola de frío, "se suspenderán las actividades al aire libre salvo las imprescindibles" y que ante una ola de calor se cancelarán las actividades al aire libre "en horas de temperaturas extremas". Asimismo, los profesores tendrán que permanecer atentos a la información meteorológica, en comunicación con la persona responsable del centro educativo y atender los consejos del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y de los Centros de coordinación operativa municipales.

Educación ha establecido diferentes medidas, en función de si la alerta es amarilla, naranja o roja dentro de su nuevo protocolo de emergencia, cuyo borrador, el que ha llegado a los equipos directivos deja claro que "la inobservancia de estas disposiciones por parte de cualquier responsable podría comportar las sanciones correspondientes". No especifica cuáles ni qué cuantías.

El protocolo dicta que ante una alerta roja hay que subir a las plantas superiores y cerrar ventanas y puertas

Familias, camino al colegio en un día de lluvia en la provincia de Alicante / Juani Ruz

Preocupación entre los directores

Sin embargo, lo que más preocupa a los responsables de los colegios e institutos es que van a tener, bajo el riesgo de ser sancionados, que ocuparse de la gestión de los avisos meteorológicos al personal del centro, algo que dicen que ya lo suelen hacer porque quieren, aunque sostienen que no estaban obligados a ello. Además, hay quienes no garantizan poder cumplir a rajatabla esta directriz si están, por ejemplo, en zonas de difícil cobertura o sin acceso al móvil, cuando se decreta la alerta.

Y es que la nueva normativa obligará a los centros a que la dirección designe a una o varias personas del equipo directivo para la gestión de avisos y alertas para "establecer los canales de comunicación (web, correo electrónico, grupo de difusión, etc…) con el personal trabajador del centro docente, considerando los más adecuados en función del horario laboral y extralaboral".

Además, tendrán que "disponer de directorio actualizado de los responsables de los servicios municipales de emergencias y protección civil del ayuntamiento". Asimismo, deberán "solicitar de las personas responsables en materia de protección civil del ayuntamiento información sobre las actuaciones establecidas en caso de precipitaciones intensas, inundaciones, nevadas, vendavales, etc". También tendrán que "comunicar al personal trabajador del centro las instrucciones establecidas según nivel de aviso" e "identificar aquellos puestos de trabajo que deban tener consideración de imprescindibles, en cuanto a su permanencia física en el centro de trabajo".

Los centros contarán con medidas para la prevención de inundaciones y materiales para enseñar a distancia

Centros, a punto

Además de estas responsabilidades, los equipos directivos tendrán que solicitar a los ayuntamiento la realización de diversas actividades de mantenimiento de forma previa al inicio del curso para estar preparados ante posibles trombas de agua u otro tipo de emergencias meteorológicas. Entre ellas destaca la limpieza de cubiertas, bajantes y canalizaciones; revisión del estado de cornisas, balcones y fachadas; asegurar toldos, persianas, antenas y otros elementos; retirada de árboles muertos o ramas que sobresalgan de las estructuras, y objetos que se encuentren en patios (como porterías o canastas), terrazas (como placas solares, antenas), techos o balcones y que puedan volarse.

También tendrán que garantizar la comprobación y el mantenimiento de puntos de edificio por donde pueda haber contacto con el exterior (cierres de ventanas, puertas, etc.); revisar y mantener instalaciones, equipos y sistemas de calefacción, luces de emergencia y salidas de evacuación, las puertas de emergencia, los pararrayos, las tomas de tierra, grupos electrógenos y bombas de achique.

Este protocolo llega coincidiendo con el primer aniversario de la dana de Valencia y tras cada vez más frecuentes suspensión de las clases ante alertas naranjas y rojas por fuertes lluvias. Junto a esta normativa, Educación va a impartir charlas de prevención de inundaciones a los alumnos, durante el segundo y el tercer trimestre y los centros harán simulacros y actividades de concienciación. Además, el profesorado tendrá que preparar actividades y ejercicios en plataformas online para que los alumnos aprendan a distancia ante el posible cierre de los centros educativos.