Educación contrata a 95 docentes en Alicante para alumnos con autismo e hiperactividad tras dos meses de curso

Los colegios e institutos de la provincia de Alicante recibirán 95 docentes para atender a alumnos con necesidades específicas como consecuencia del autismo o el déficit de atención o hiperactividad, entre otros problemas. Así lo ha anunciado la Conselleria de Educación tras semanas de quejas de los centros educativos por la falta de personal que alertaron del riesgo en la seguridad y la pérdida de apoyo educativo a estos escolares.

La Administración autonómica ha adjudicado este martes 238 plazas de docentes para atender al alumnado de la Comunidad que incluye puestos de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, especialidades clave para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Según el departamento de Rovira, esta adjudicación llega ahora y no al inicio del curso, como demandaban los centros, tras haber logrado el crédito de la Conselleria de Hacienda y una vez finalizada la adjudicación de todas las vacantes, las reducciones de jornada y la mayoría de las bajas del resto de docentes del sistema educativo valenciano.

Una clase de Infantil, en un colegio de Alicante / PILAR CORTES

Personal necesario

Estos efectivos resultan especialmente necesarios para la atención educativa especializada del alumnado matriculado en las Aulas Específicas en Centros Ordinarios (UECO) y de otros estudiantes con necesidades educativas especiales que requieren intervención específica. De esta manera, la Conselleria de Educación reafirma su compromiso institucional con la atención a la diversidad y el derecho a la educación de todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias personales.

La Conselleria de Educación ha destacado su "gran compromiso con la inclusión educativa", por este motivo durante este curso 2025-2026 se han creado 42 nuevas unidades específicas en centros ordinarios (UECOS) y, según ha señalado, ha habido un aumento de personal destinado a los centros de recursos de los CEE públicos. De este modo, cada centro ha podido elegir entre un puesto más de maestro de pedagogía terapéutica (PT), un maestro especialista de audición y lenguaje (AL) o un orientador.

El Consell también ha querido poner en valor el esfuerzo de la Administración educativa por dotar de recursos complementarios a los centros educativos, "que cuentan así con más profesionales especializados por encima de las plantillas ordinarias establecidas", ha destacado Educación.

Semanas de quejas

El mes pasado, centros educativos de la Comunidad Valenciana se quejaron, a través de UGT, de tener aulas de niños con necesidades especiales que sobrepasan las ratios y que carecen del suficiente personal, una queja que confirmaron centros educativos de Alicante, que están teniendo que tirar de profesores de Primaria para atender a niños con discapacidad, cada vez más numerosos en los colegios.

Estas aulas, que deberían de tener entre seis y ocho alumnos, como máximo, una cantidad que ya de por sí los docentes consideran que es excesiva, porque advierten de que tratan con niños "muy afectados", pero están contando con nueve e incluso más.