José Luis Cobos: "Tenemos que abogar por el retorno de las enfermeras que se van a trabajar a otros países"

El presidente del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), José Luis Cobos, es el primer español que preside el organismo que representa a más de 30 millones de enfermeras de 140 países en sus 125 años de historia. El viernes asistirá a la III Gala de la Enfermería de la Provincia de Alicante, y hablará de "Prescripción, algo más que una definición".

Cobos subraya la necesidad de un mayor reconocimiento del papel de las enfermeras en la transformación de los sistemas sanitarios, especialmente ante el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas y aboga por una mayor inversión en formación y mejores condiciones laborales para retener el talento. Asimismo, destaca la importancia de modernizar las competencias de las profesionales, incluyendo la prescripción y la gestión de medicamentos, para mejorar la atención al paciente y la eficiencia del sistema.

¿Qué supone para usted presidir esta entidad internacional?

Es un reto representar a la Enfermería a nivel mundial. Se asume con gran responsabilidad y orgullo porque visibiliza a la Enfermería española. Nos hemos marcado una hoja de ruta con la palabra empoderamiento como clave durante los próximos cuatro años. No es muy latina pero refleja lo que quiero que hagamos desde esta institución: empoderar al Consejo Internacional de Enfermería delante de todas las instituciones internacionales con las que nos relacionamos, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo o Naciones Unidas. Somos el mayor colectivo de los sistemas sanitarios y no puede dejar de oírse la voz enfermera en las mesas donde se toman decisiones políticas sobre los sistemas sanitarios.

¿Cómo se van a transformar los sistemas sanitarios?

Está aumentando la cronicidad y el envejecimiento en todos los países, y lo que van a necesitar las poblaciones de todo el mundo son cuidados. Seguramente no vamos a curar muchas enfermedades. Habrá tratamientos y aumentará la capacidad de diagnóstico pero en muchas ocasiones no vamos a poder resolver definitivamente una patología, lo cual va a requerir de los cuidados y los profesionales de esto son las enfermeras y enfermeros. Hay que empoderar a las asociaciones nacionales para poder participar de las decisiones de los gobiernos. Hay un objetivo clave que compartimos con la OMS, que es promocionar el liderazgo enfermero en todos los países.

Empoderamiento

¿Cómo quieren empoderar a las enfermeras?

Con herramientas para una mayor cualificación y formación. Que cada enfermera en su puesto de trabajo, ya sea en la práctica clínica, en la investigación, en la docencia o en la gestión, sea una profesional muy bien formada y que el sistema sanitario aproveche toda su capacidad. En España tenemos un buen sistema de formación especializada, un sistema de residencia que no tiene prácticamente ningún país del mundo, con el mismo sistema que los médicos y durante 2 años se están formando en seis áreas, aunque son siete las especialidades que tenemos aprobadas: Matronas, Familia y Comunitaria, Salud Mental, Geriatría, Pediatría, Atención Primaria o Enfermería del Trabajo, con personal muy cualificado para proveer de cuidados más especializados. Esto no lo está aprovechando el sistema sanitario y no se lo podemos permitir a administración, porque son fondos públicos de toda la ciudadanía. Estamos hablando de un fraude, de gastar un dinero para luego no aprovecharlo en el sistema sanitario. Las enfermeras están preparadas para todos los retos y debemos ser un pilar fundamental de facto, no solamente de palabra.

¿Qué medidas deben adoptarse para paliar la falta de enfermeras?

No estamos invirtiendo en un personal que va a ser en el futuro el sustento de muchos sistemas sanitarios. En España tenemos seis enfermeras por cada 1.000 habitantes, en Europa la media está en nueve; y en algunos países nórdicos 15. ¿Qué denota esto? Pues la inversión que están haciendo los gobiernos en el número de profesionales. El Ministerio de Sanidad sacó a la luz una encuesta a principios de año según la cual España necesitaría 100.000 enfermeras para llegar a esa media europea. Pero no solo hablamos desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, y para eso hay que saber qué necesita el sistema sanitario. Una vía de solución es analizar cuáles son las necesidades y los perfiles que necesitamos. Aumentar el número de enfermeras conlleva el incremento de plazas en las universidades. Tenemos 40.000 estudiantes porque son 4 años y estamos diciendo que no es suficiente. Para aumentarlo, hemos hecho una estrategia con el Ministerio de Universidades ya en los últimos años y que ha surtido efecto, aumentando en un 15% la capacidad de incrementar la matrícula sin que el número de plazas tenga que pasar una nueva revisión por parte de las agencias acreditadoras. Es un parche pero también una posibilidad de crecer en plazas. El objetivo es que se invierta, y así lo estamos hablando con el Ministerio, para que una vez que definamos qué perfiles son los que necesitamos, se aumenten las plazas.

Éxodo

¿Cómo frenar el éxodo de profesionales al extranjero?

Tenemos que ayudar a que no emigren nuestras enfermeras a otros países por motivos de condiciones laborales. Evidentemente, pueden tener experiencias internacionales, es una buena posibilidad para compartir experiencias pasar un tiempo prudencial en otro país para realizar un máster de profundización de estudios o incluso trabajar en el área clínica durante unos años. Nos da una visión internacional que es buena pero hay que abogar por el retorno de las enfermeras que salen a trabajar al exterior. Con el Brexit hemos visto que ha disminuido la emigración al Reino Unido, donde hemos llegado a tener hasta 12. 000 enfermeras, cifra que hemos ido reduciendo poco a poco. Hay que ayudar a ese regreso de las enfermeras y mantener unas buenas condiciones laborales, no solamente salariales, también en el tema de la turnicidad, muy duro en nuestro ámbito, y la conciliación familiar.

¿Les preocupa el abandono en la profesión?

Tenemos encuestas que nos dan que un alto porcentaje de enfermeras, entre el 50 y el 60%, han pensado en abandonar la profesión. Esto es muy preocupante, que tras el tiempo ejercido en su formación, y de haber estado trabajando durante años, digan que ya están cansadas de trabajar en el ámbito de la Enfermería y que quieren abandonar la profesión. Solo el hecho de pensarlo nos tiene que preocupar y ver qué es lo que tenemos que poner encima de la mesa para que esto no se produzca. Es una encuesta en España pero hay países que replican porcentajes parecidos, con datos preocupantes de que los jóvenes no quieren estudiar Enfermería porque saben cuál puede ser el futuro que les espera. Tenemos que trabajar en todas estas líneas. Todo ello hará factible que aumente el número de enfermeras y que retengamos capital humano, que es muy importante.

Competencias

¿Cómo quiere modernizar las competencias de la Enfermería?

En los planes de estudio de la formación de grado ya hemos ido incorporando una serie de competencias. En Alicante vamos a hablar de la prescripción de medicamentos. No queremos ser médicos, ni suplantar a ningún otro profesional, sino complementar en equipos multidisciplinares cada uno con sus competencias. Las enfermeras necesitamos tomar decisiones en el día a día en el ámbito de los medicamentos y los productos sanitarios. Una enfermera se enfrenta diariamente a realizar las curas de una herida, sabe cuál es la evolución y qué tipo de productos utilizar. No es de recibo que para hacer esas indicaciones tengamos que derivar al paciente al médico. Estamos duplicando consultas y alargando los tiempos de atención al paciente, aparte del encarecimiento, porque el sistema no resuelve en una única consulta con un solo profesional. Lo podemos hacer y se ha demostrado.

Denos algún ejemplo

Andalucía fue la primera comunidad que incorporó la la indicación enfermera en 2009 y no ha habido ni un solo caso de una negligencia que haya tenido que derivarse a los tribunales por una mala praxis, sino todo lo contrario, hemos ahorrado dinero al sistema, se ha comprobado que es seguro. Estamos hablando de incorporar este tipo de competencias en los cuidados generales, con enfermeras que tienen una formación de 4 años en la universidad; o de 6 años en total, que también es la formación que tiene un médico, si tiene una especialidad. Por ejemplo, una matrona cuando tiene que poner la oxitocina en una preparación al parto es la especialista en Obstetricia y Ginecología y puede tomar ese tipo de decisiones en el marco de un equipo multidisciplinar. Hay otra serie de competencias que ya estamos incorporando. Determinadas normas en nuestro país han impedido que la enfermera acceda a determinados puestos de gestión y dirección. No tiene sentido a día de hoy, cuando somos un grado universitario de cuatro años. Si un economista puede ser gerente de un hospital, ¿por qué no lo puede ser una enfermera?