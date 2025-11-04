El gobierno de Barcala confía en que la salida de Mazón no frene los proyectos de Alicante

El equipo de gobierno de Luis Barcala en Alicante espera que la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat no afecte al desarrollo de los proyectos autonómicos comprometidos en la ciudad. Así lo ha manifestado este martes la portavoz municipal, Cristina Cutanda, a preguntas de los medios tras la Junta de Gobierno. "Mazón ha asumido su responsabilidad política ante la terrible situación ocasionada por la dana. Ahora se abre una nueva etapa que no debe impedir el avance de la Comunidad Valenciana y los proyectos previstos en Alicante", ha considerado.

En su intervención, Cutanda ha evitado profundizar en las consecuencias políticas de la renuncia y se ha remitido a la postura mostrada el lunes por el alcalde, quien alabó la “autocrítica y capacidad de decisión” del ahora jefe del Consell en funciones. El propio Barcala ha sostenido que la decisión de Mazón no impedirá “el avance de la Comunidad Valenciana y el desarrollo del proyecto social, económico y político que necesita nuestra tierra”.

Lo cierto es que la dimisión del presidente autonómico abre interrogantes sobre varias actuaciones de la Generalitat en la ciudad, cuya continuidad queda ahora sujeta a un relevo en las Cortes o a un eventual adelanto electoral. Entre ellas destacan la ejecución de la Vía Parque, declarada de interés general el pasado septiembre, los centros de salud de La Condomina, PAU2-La Torreta y Garbinet, el soterramiento de la rotonda del Hospital de Sant Joan o la aportación autonómica al futuro Palacio de Congresos, previsto para licitarse a partir de la primavera de 2026.

La última promesa llegó el 19 de octubre: un compromiso del Consell con el Ayuntamiento para promover un eje deportivo con tres pabellones en Vía Parque. Un anuncio que se produjo apenas dos semanas antes de la renuncia de Mazón y que ahora queda en manos de su sucesor. Desde el gobierno local de Alicante, la consigna oficial es confiar en que el vuelco político no afecte a la agenda prevista. “Lo grave”, ha añadido Cutanda, “es que la Comunidad Valenciana aún está esperando las ayudas que no llegan del Gobierno”.