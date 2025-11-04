Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sabor de la “terreta” en las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús de entre 25 y 95 euros

Un total de 44 restaurantes participan en este evento que durará hasta el 30 de noviembre

Arroz de cebolla y atún fresco.

Arroz de cebolla y atún fresco. / Rafa Arjones

O. Casado

O. Casado

Las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía arrancan el día 5 de noviembre con menús especiales elaborados con productos alicantinos. Un total de 44 restaurantes participan en este evento que se prolongará hasta el 30 de noviembre.

El Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach, Turisme Comunitat Valenciana y Capital Española de la Gastronomía impulsan esta iniciativa para ensalzar la cocina, la creatividad y el buen hacer del sector hostelero local. Una celebración del sabor, la tradición y el talento gastronómico que hacen de Alicante un destino único en el año en que la ciudad ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía.

Menús de las Jornadas Gastronómicas de Alicante

Cada uno de los 44 restaurantes que participan en las jornadas ha diseñado un menú especial para reflejar los sabores de la “terreta”. Estos menús se componen de entrantes, plato principal, postre y bebida que van desde lo tradicional hasta la cocina de vanguardia.

Los precios de los menús oscilan entre los 25 y los 95 euros, aunque según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en una nota de prensa, la mayoría tiene un rango de entre 30 y 50 euros por comensal.

Los 44 restaurantes de las Jornadas Gastronómicas de Alicante

Los restaurantes en los que se podrán degustar los menús especiales de las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía son: 

  1. 2&3 Gastrobar
  2. Airén Bodega
  3. Alma Cocina Viajera
  4. Alma de Barra
  5. Béton Brut
  6. Casa Pepe
  7. César Anca
  8. Chaflán Luceros
  9. Chaflán O ‘Donell
  10. Cheos
  11. El Mincho
  12. El Verde
  13. Estiu
  14. Fondillón Hospes Amérigo
  15. Gastrobar Jorge
  16. Hotel Boutique Calas Alicante
  17. K La Iaia
  18. Koiné Bistró
  19. La Cuina de Nico
  20. La Ereta
  21. La Marmita alicantina
  22. La Sastrería
  23. La Terreta Gastrobar
  24. La Terreta Gourmet Castaños
  25. La Vendimia taberna
  26. L’ Arruz c/San Francisco
  27. L’ Arruz c/Portugal
  28. Nou Pinet
  29. Orma
  30. Plaza Canalla
  31. Plëgat by Nanín Pérez
  32. Puntapiedra
  33. Racó del Pla Alicante
  34. Racó del Pla La Condomina
  35. Restaurante Diurno
  36. Restaurante Pocardy
  37. Trasluz Hotel Meliá Alicante
  38. La Taverna del Racó del Pla
  39. Riquelme
  40. Sabolé centro
  41. Sabolé Playa San Juan
  42. Insensato
  43. Santa Bar
  44. Teselas

