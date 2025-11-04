Sabor de la “terreta” en las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús de entre 25 y 95 euros

Las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía arrancan el día 5 de noviembre con menús especiales elaborados con productos alicantinos. Un total de 44 restaurantes participan en este evento que se prolongará hasta el 30 de noviembre.

El Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach, Turisme Comunitat Valenciana y Capital Española de la Gastronomía impulsan esta iniciativa para ensalzar la cocina, la creatividad y el buen hacer del sector hostelero local. Una celebración del sabor, la tradición y el talento gastronómico que hacen de Alicante un destino único en el año en que la ciudad ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía.

Menús de las Jornadas Gastronómicas de Alicante

Cada uno de los 44 restaurantes que participan en las jornadas ha diseñado un menú especial para reflejar los sabores de la “terreta”. Estos menús se componen de entrantes, plato principal, postre y bebida que van desde lo tradicional hasta la cocina de vanguardia.

Los precios de los menús oscilan entre los 25 y los 95 euros, aunque según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en una nota de prensa, la mayoría tiene un rango de entre 30 y 50 euros por comensal.

Los 44 restaurantes de las Jornadas Gastronómicas de Alicante

Los restaurantes en los que se podrán degustar los menús especiales de las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía son: