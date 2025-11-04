La justicia condena al Ayuntamiento de Alicante por pagar con retraso las obras reurbanización en Gadea

Una sanción económica por retrasos en los pagos. El Ayuntamiento de Alicante ha sido condenado a pagar 35.834,68 euros bajo el concepto de intereses de demora a través de una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2, emitida el 13 de octubre.

Es la cantidad total que el gobierno local liderado por el alcalde Luis Barcala tendrá que asumir. Este martes, la Junta de Gobierno Local ha acordado la ejecución de esta sentencia que castiga el “pago tardío” de las facturas correspondientes a la ejecución de la obra “Mejora de la peatonalidad y calmado de tráfico en el eje parque Canalejas hasta escaleras IES Jorge Juan”, en su tramo segundo correspondiente a la avenida del Doctor Gadea.

Las empresas adjudicatarias, Acsa Obras e Infraestructuras Sau-Alcudia Servicios y Obras, que accedieron al contrato a través de una UTE, recibirán la cantidad total citada después de que en junio el mismo juzgado acordara el pago del Ayuntamiento de 20.733,61 euros como medida cautelar.

Los restantes 17.623,42 euros, cuya suma da como resultado la cantidad total de la sanción, se añaden al primer pago tras haberlo estimado así el juzgado citado en su sentencia firme.

La licitación de este proyecto de regeneración del trazado urbano fue aprobada por el Ayuntamiento en julio de 2022. El contrato fue adjudicado en noviembre de aquel año por 2,5 millones y el plazo de ejecución establecido era de ocho meses.

Las obras se llevaron a cabo para "mejorar la movilidad del futuro y hacerla más sostenible e inteligente", según defendió el Ayuntamiento, y contaron con la inversión de 17,3 millones de euros de fondos europeos.