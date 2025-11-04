El lunes abre la escuela de arte de Alicante tras fumigar contra las pulgas y desparasitar a los gatos callejeros

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) reabrirá sus puertas el próximo lunes, tras cuatro semanas cerrada como consecuencia de una plaga de pulgas. Es la nueva fecha que ha anunciado la Conselleria de Educación, junto a las labores de fumigación realizadas contra la infestación y la desparasitación de los gatos callejeros de los alrededores de las instalaciones educativas.

La Conselleria de Educación ha mantenido este martes una reunión en la que ha trasladado a la comunidad educativa el trabajo realizado en estas semanas tras la alerta generada por los parásitos. El departamento de Rovira ha confirmado que las clases se reanudarán de forma presencial, una vez finalizada la desinsectación y las tareas de limpieza, estas últimas previstas entre el jueves y el viernes de esta semana.

La directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV), Fani Blanch, ha explicado que se está realizando un tratamiento exhaustivo para erradicar esta plaga, un proceso largo por las propias características de estos insectos, que se inició a mediados de octubre, nada más conocerse la situación en la escuela. También ha destacado que tras esa primera actuación se consideró oportuno realizar una nueva fumigación que permitiera erradicar la plaga pero también asegure que se eliminan los huevos y larvas posteriores.

El cartel que avisa del cierre temporal de la Easda, tras una plaga de pulgas / ALEX DOMINGUEZ

Coordinación con el veterinario municipal

Asimismo, Fani Blanch ha traslado que se ha organizado un protocolo de actuación desde el Ayuntamiento de Alicante para controlar y desparasitar a los gatos callejeros de las zonas exteriores de la escuela. “La Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Alicante estamos trabajando de forma coordinada para volver a la normalidad la próxima semana, siguiendo las recomendaciones y los informes del veterinario municipal”, ha manifestado.

Actualmente las clases de la EASDA se están realizando de forma telemática, y tras las tareas de fumigación, cuando esté totalmente erradicada la plaga, se llevarán a cabo los trabajos de limpieza entre el jueves y viernes, para poder retomar la actividad lectiva presencial en el centro el próximo lunes, "priorizando en todo momento el bienestar de toda la comunidad educativa", ha informado la Administración autonómica.

Los alrededores del centro educativo de Alicante que ha tenido que cerrar por una plaga de pulgas / Alex Domínguez

Al encuentro ha asistido la directora de Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana ISEACV, Fani Blanch, acompañada de la dirección Territorial de Alicante y la inspección, el equipo directivo del centro, así como cinco estudiantes en representación del estudiantado de la escuela, el responsable de Sanidad del Ayuntamiento y la empresa que está llevando a cabo el tratamiento de fumigación.