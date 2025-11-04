Este es el barrio de Alicante por el que podrán circular los tuctucs

Alicante pondrá fin a la circulación de tuctucs en el Casco Antiguo. Así lo confirmó el vicealcalde, Manuel Villar, quien durante una rueda de prensa celebrada este martes, tras la Junta de Gobierno, explicó que el equipo de gobierno del PP tiene previsto prohibir el acceso de estos vehículos a este barrio de la ciudad "con bastante celeridad". La decisión llega tras meses de controversia sobre la presencia de estos vehículos turísticos en las calles del Casco Antiguo, donde se ha registrado una acumulación de tuctucs en los accesos destinados a los vecinos.

Esta acción es también una respuesta a las recientes protestas del sector del taxi, que este martes salió a la calle para solicitar con urgencia una mayor regulación del transporte turístico en la ciudad, tanto tuctucs como VTC. En su intervención, Villar aseguró que la concejalía de Tráfico está trabajando en la redacción de una normativa que, además de prohibir el acceso de los tuctucs al Casco Antiguo, podría incluir otras medidas complementarias. "Está previsto que la Concejalía de Tráfico prohiba su acceso en el Casco Antiguo con bastante celeridad y alguna cuestión más que puede ser complementaria", afirmó Villar.

Aunque no se especificaron los detalles ni los plazos exactos para su implementación, se espera que la normativa entre en vigor en el corto plazo. La decisión se enmarca dentro de un proceso más amplio de regulación de los tuctucs, vehículos que desde hace más de dos año operan en la ciudad sin un marco legal claro, lo que ha generado tensiones con los vecinos y otros sectores turísticos que ya cuentan con normativas claras.

La normativa pendiente

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya adelantó a principios de octubre que se estaba trabajando en una normativa específica para regular los tuctucs. En su momento, Barcala explicó que el objetivo era establecer un marco legal claro para evitar las "lagunas legales" que hasta ahora permitían a los tuctucs operar sin restricciones, lo que generaba una desigualdad frente a otros sectores turísticos que ya cuentan con una regulación específica, como el taxi, los autobuses turísticos y los servicios de alquiler de bicicletas.

El alcalde subrayó que, si bien los tuctucs deben poder seguir operando, deben hacerlo "de manera ordenada y bajo una regulación", para garantizar que no se aprovechen vacíos legales en su funcionamiento. Entre las posibles medidas que se están evaluando, se incluye la exigencia de una licencia específica para los tuctucs y la limitación de la publicidad que cubre estos vehículos, lo que contribuiría a una imagen más ordenada y coherente en las zonas turísticas de la ciudad.

La oposición lo exige

El concejal del grupo municipal Socialista, Raúl Ruiz, exigió a Barcala que apruebe una regulación para los tuctucs en Alicante. Ruiz recordó que, en el pleno de junio, se aprobó una propuesta para regular esta actividad, pero hasta la fecha no se ha tomado acción. "No hablamos de prohibirlos, sino de evitar que pongan en riesgo a los ciudadanos y turistas. Hace falta una regulación urgente y que Barcala cumpla con el mandato del pleno", indicó Ruiz.

Por su parte, Óscar Castillo, portavoz de VOX, apoyó las demandas del sector del taxi y exigió "la salida total de los tuctucs" de la circulación en Alicante. "Entendemos que estamos hablando de puestos de trabajo pero están fuera de control, significando un riesgo para los usuarios y los propios conductores. Además, son el ejemplo más claro de la competencia desleal que sufre el sector del taxi", afirmó Castillo.

Rafa Mas, portavoz de Compromís, criticó que Alicante sea "la única ciudad que no cuida su Casco Antiguo! y señaló que esta zona está saturada de tráfico. Mas cuestionó la permisividad con los tuctucs, destacando que, pese a las restricciones de tráfico en la zona, estos vehículos siguen accediendo al barrio. "Hemos solicitado el número de multas impuestas a los tuctucs, que nos digan quien les permite la entrada y que se va a hacer para restringir este negocio que no paga tasas", subrayó Mas.

Un problema creciente en Alicante

Precisamente, desde este verano, el barrio de Santa Cruz ha visto cómo los tuctucs convierten en un aparcamiento improvisado la entrada del barrio, junto a la pasarela peatonal y la cercana ermita. La zona se ha transformado en un punto de parada habitual para turistas, gracias a las vistas y la facilidad de acceso al barrio. Los conductores defienden que sus vehículos solo permanecen unos minutos, aunque la realidad es que el tiempo de parada depende del deseo del usuario.

Sin embargo, los residentes alertan de que la presencia constante de estos vehículos genera problemas de movilidad y seguridad. Durante los días de crucero o los fines de semana, se pueden acumular hasta ocho tuctucs en la entrada del barrio, mientras que en días normales suelen coincidir cinco, según indicaron desde la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo.

Hace más de año y medio que los tuctucs se encuentran de manera habitual parados en lugares prohibidos frente a hoteles, la playa del Postiguet o la Explanada, ofreciendo tours turísticos por la ciudad a precios que oscilan entre 49 euros por media hora y 90 euros por una hora completa. Aunque se trata de una opción atractiva para turistas con poco tiempo, la falta de regulación genera dudas entre profesionales del transporte, como los taxistas, sobre los permisos o licencias que amparaban esta actividad.