El tiempo se resiste a cambiar en Alicante y deja otro día con temperaturas que rondan los 24 grados

La provincia de Alicante vive este martes 4 de noviembre una jornada tranquila y típicamente otoñal. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con algunas brumas matinales en el interior, y temperaturas que apenas varían respecto a días anteriores. El viento soplará flojo y variable, con predominio del oeste por la mañana y del sur a mediodía.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina amanece con cielos despejados y alguna nube alta a últimas horas. Los termómetros se mueven entre 12 y 24 grados, con una sensación térmica similar. El viento sopla muy suave del sur, aportando una jornada agradable junto al mar.

El tiempo en Elche

En Elche el día será muy estable, con intervalos de nubes altas y ambiente templado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23 grados y las mínimas rondarán los 11. El viento será apenas perceptible, ideal para disfrutar del Palmeral o pasear por el centro sin abrigo.

El tiempo en Benidorm

El sol predomina en Benidorm, con algún intervalo nuboso al final del día. Los valores se mantienen suaves, con máximas de 22 grados y mínimas de 15, y un viento débil que sopla del sur por la mañana y se calma al caer la tarde. Un martes perfecto para pasear por la playa de Levante.

El tiempo en Elda

En Elda se espera una jornada de nubes altas y cielo prácticamente despejado, sin rastro de lluvia. La temperatura máxima será de 21 grados y la mínima de 9, con una sensación térmica ligeramente más fresca al amanecer. El viento soplará flojo, alternando dirección norte y sureste.

El tiempo en Torrevieja

El martes deja nubes dispersas en el cielo torrevejense, sin riesgo de precipitaciones. Los termómetros alcanzan los 23 grados y el viento será muy leve del este, con sensación agradable durante todo el día. Una jornada serena en la costa sur de la provincia.

El tiempo en Orihuela

Orihuela disfrutará de un día templado y tranquilo, con el cielo algo velado por nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados, con una sensación térmica prácticamente igual. El viento apenas se dejará sentir, con alguna brisa del noroeste por la tarde.

El tiempo en Alcoy

En el interior, Alcoy amanece con brumas y cielo poco nuboso, que se irá cubriendo de nubes altas a lo largo del día. La máxima no pasará de los 20 grados y la mínima se quedará en 8, con viento flojo del suroeste. El ambiente será fresco pero estable.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá una jornada plenamente soleada, con cielos despejados y temperaturas que alcanzan los 24 grados. La mínima se situará en 13, y el viento soplará suave del sur durante la tarde, dejando un ambiente muy agradable junto a la costa.