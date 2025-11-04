Al menos tres sanciones por incumplimiento de la ZAS este fin de semana en Alicante

El pulso entre el Ayuntamiento de Alicante y los locales de ocio del Casco Antiguo por la ZAS continúa abierto. Este fin de semana, el primero desde que varios hosteleros presentaran un recurso contencioso-administrativo y solicitaran medidas cautelares contra la aplicación de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS), la Policía Local ha levantado al menos tres actas de sanción por incumplimiento de la normativa de horarios. Aunque los empresarios alegan que, mientras el juez no se pronuncie, están en su derecho de mantener el horario anterior a la entrada en vigor de la ZAS, el equipo de gobierno del PP sostiene que la normativa sigue siendo de obligado cumplimiento y que los quebrantamientos tendrán consecuencias.

Los siete locales de ocio que han presentado el recurso judicial contra el acuerdo municipal defienden que la interposición del contencioso y la solicitud de medidas cautelarísimas suspende la aplicación efectiva de la norma hasta que el juzgado resuelva. Según explican, el recurso fue presentado el pasado viernes y comunicado tanto al Ayuntamiento como a la Policía Local, lo que, en su opinión, les habilitaba para operar con normalidad durante el fin de semana.

De hecho, los establecimientos que han recurrido mantuvieron los horarios previos: hasta las 2.30 horas en locales de ocio y hasta las 4.00 en discotecas, frente a las nuevas limitaciones fijadas por la ZAS, que establecen el cierre a la 1.00 y a las 3.00 respectivamente. Los hosteleros sostienen que actuaron con transparencia y que mientras no exista resolución judicial, las restricciones carecen de efecto. Por ello, mientras esperan la resolución del juez, que cuenta con 48 horas para pronunciarse sobre la suspensión cautelar de la medida, este martes continuarán operando en el horario anterior y reiteran que no han recibido sanciones pese a la presencia de la Policía Local este fin de semana.

Actas y sanciones

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manolo Villar, confirmó este martes que la Policía Local levantó actas por incumplimiento de horarios durante el fin de semana. "Formalmente, la ZAS entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGV”, recordó Villar, "otra cosa son las medidas cautelares que se están aplicando desde abril en materia de licencias y desde el 14 de octubre en relación con los horarios". Villar insistió en que "cada uno es responsable de sus actos" y que la presentación de un recurso no exime del cumplimiento de la normativa. "Esta semana se han levantado una serie de actas que tendrán sus consecuencias: quien haya cumplido no tendrá problema y quien no lo haya hecho puede encontrarse con un expediente sancionador", añadió Villar.

Desde la puesta en marcha de la ZAS, el pasado 15 de octubre, el Ayuntamiento contabiliza 32 actas de sanción por incumplimiento de horarios y retirada de veladores. De ellas, solo tres se impusieron el viernes, el primer día en el que los locales que interpusieron el contencioso-administrativo abrieron con el horario anterior a la ZAS. De estas tres sanciones, no se concreta si afectan a los locales que han presentado el recurso o a otros establecimientos de la zona y, por el momento, el Consistorio sigue recabando los datos del sábado, según ha podido saber INFORMACIÓN.

La resolución judicial sobre las medidas cautelares será determinante para aclarar si los locales denunciantes pueden mantener los antiguos horarios o deben adaptarse de inmediato a las restricciones. "Uno es libre de cumplir las normas, pero también debe asumir las consecuencias si decide no hacerlo", afirmó Villar. Los empresarios, por su parte, defienden que no están incumpliendo la ley, sino ejerciendo su derecho a solicitar amparo judicial ante una medida que consideran desproporcionada y perjudicial para su actividad.

Aprobación definitiva de la ZAS

Mientras tanto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado de forma definitiva la Zona Acústicamente Saturada del Casco Antiguo, tras contar con el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente. La medida afecta a calles y plazas del entorno de la plaza de Santa Faz, Padre Maltés, Montengón y Virgen de Belén, donde la acumulación de locales de ocio y el elevado nivel de ruido habían motivado numerosas quejas vecinales.

La aprobación definitiva consolida el marco normativo que impone limitaciones a los horarios de apertura, la instalación de terrazas y la concesión de nuevas licencias de actividad. Paralelamente, el Ayuntamiento sigue tramitando la propuesta de ZAS para el Centro Tradicional, que continúa pendiente de resolver las alegaciones presentadas por vecinos y empresarios.