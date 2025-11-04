Las vacunas contra la neumonía llegan con cuentagotas a los centros de salud de Alicante

La vacunación frente la neumonía aparece en los protocolos de inmunización para enfermos crónicos y por razones de edad con una dosis de una vacuna conjugada (VNC20), que protege contra 20 serotipos de la bacteria streptococcus pneumoniae. Se utiliza para prevenir enfermedades como la neumonía, sepsis, infecciones del oído e incluso meningitis. La pauta varía según la edad y las condiciones de riesgo, e incluye la vacunación sistemática en niños (incluida en su calendario vacunal con tres dosis) y adultos mayores, según las recomendaciones sanitarias.

En la provincia de Alicante hay pocas dosis, según han confirmado a INFORMACIÓN tanto médicos como enfermeras y pacientes que no han podido recibir la vacuna al no haber suficiente disponibilidad en los centros de salud. De hecho, las que hay se ofrecen prioritariamente a personas mayores de 80 años.

Evitar estancias en la UCI

La idea inicial de promover la vacunación contra el neumococo entre los mayores de 65 años es evitar pulmonías y neumonías que pueden llevarles a la UCI. «Es una vacuna buenísima que protege a los mayores y a los crónicos de una manera fantástica», declaró hace unos días a este diario el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Juan Francisco Navarro.

Consultada al respecto la Conselleria de Sanidad, fuentes de este departamento indican en cambio que desde Salud Pública señalan que no hay problema de suministro.

"A la mayoría de los centros de salud han mandado pocas vacunas. En uno nos han concretado que pidieron 40 dosis pero les han enviado 30, por lo que a final de mes tienen que volver a solicitar más", explican enfermeras consultadas.

Redacción

Escasez

Pacientes mayores de 65 años han informado también de la escasez de la vacuna antineumocócica, a pesar de ser una prioridad para la salud pública. En el protocolo para esta campaña, del pasado 15 de octubre, se indica que se ofrecerá a los mayores de 80 y no menciona a otros grupos de edad, de lo que se deduce que hay escasez de vacunas y que las autoridades sanitarias lo saben.

La dosis contra el neumococo debería ofrecerse a los pacientes a la vez que la vacuna contra la gripe y el covid a la población en general a partir de una edad, y a los crónicos inmunodeprimidos se les está citando desde Medicina Preventiva de las áreas de salud.

"Es una vacuna que se debería poner y ahora es el momento de captar de modo activo a la ciudadanía. Durante el resto del año, la población no se preocupa de las infecciones respiratorias e igual no se quiere vacunar, el momento es ahora. Se debe aprovechar la visita para poner varias, si no es una oportunidad perdida de captar al jubilado sano", apunta el doctor Navarro.

Mortalidad

El doctor recuerda que la neumonía por neumococo es la primera causa de mortalidad por enfermedades infecciosas en los países desarrollados. "Ahora que tenemos controlado el covid y la gripe con las vacunas, la inmunización frente al neumococo es una prioridad".

En la Comunidad Valenciana se ha sustituido también para los niños la vacuna conjugada de 13 serotipos por la de 20, como la que se aplica a los adultos. Esta inmunización es para las personas un escudo también contra la meningitis o infecciones del torrente sanguíneo.

Poca cobertura

Solamente se puso en 2024 esta vacuna al 34,2 % de la población diana en la Comunidad Valenciana, según datos de la Conselleria de Sanidad. Y quien se la quiere poner ahora, tiene pocas dosis disponibles. Algo que ocurrió también el año pasado, cuando pacientes de 65 años mostraron su malestar porque Sanidad les citó a través de SMS para ir a ponerse esta vacuna sin cita previa a su centro de salud y cuanto iban se encontraban con falta de suministro.

La idea inicial de los médicos era aprovechar la campaña de la gripe y el covid para poner también la del neumococo. María Garcés, subdirectora general de Prevención y Formación de la Salud de la Conselleria de Sanidad, coincide en que la vacunación en el adulto protege frente a las neumonías «que es causa de ingreso y de mortalidad en las personas más mayores».