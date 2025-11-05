Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Domingo solidario en Alicante: vuelve el Rastrillo de ADACEA por el daño cerebral adquirido

El objetivo es recaudar fondos para los programas y servicios de atención, rehabilitación e inclusión social y laboral que la entidad desarrolla en toda la provincia

Asistentes a la presentación del calendario de Daño Cerebral ADACEA Alicante con algunos ejemplares

Carmen Tomàs

Un año más la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante (ADACEA Alicante) celebrará su Rastrillo Solidario, un evento ya tradicional que combina solidaridad, sostenibilidad y compromiso social.

La cita tendrá lugar el próximo domingo 9 de noviembre en la Plaza del Puerto de Alicante (junto a la Oficina de Turismo), en horario de 9:00 a 17:30 horas.

La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante (ADACEA Alicante) celebrará el domingo 9 de noviembre una nueva edición de su Rastrillo Solidario, un evento ya tradicional en la ciudad que combina una amplia selección de artículos de segunda mano en perfecto estado, como ropa, libros, juguetes, artículos del hogar y decoración.

Tal y como destacan desde ADACEA Alicante: "El rastrillo siempre es un evento muy especial en el que darnos a conocer y al que animamos a toda la ciudad de Alicante a compartir un rato con nosotros”.

ADACEA Alicante organiza su Rastrillo Solidario el domingo 9 de noviembre en la Plaza del Puerto

El objetivo es recaudar fondos para los programas y servicios de atención, rehabilitación e inclusión social y laboral que la entidad desarrolla en toda la provincia, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias.

Desde la asociación animan a la ciudadanía a participar en esta cita solidaria, que además fomenta un consumo responsable y sostenible.solidaridad, sostenibilidad y compromiso social.

