Domingo solidario en Alicante: vuelve el Rastrillo de ADACEA por el daño cerebral adquirido
El objetivo es recaudar fondos para los programas y servicios de atención, rehabilitación e inclusión social y laboral que la entidad desarrolla en toda la provincia
Un año más la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante (ADACEA Alicante) celebrará su Rastrillo Solidario, un evento ya tradicional que combina solidaridad, sostenibilidad y compromiso social.
La cita tendrá lugar el próximo domingo 9 de noviembre en la Plaza del Puerto de Alicante (junto a la Oficina de Turismo), en horario de 9:00 a 17:30 horas. En el Rastrillo Solidario se ofrecerá
La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante (ADACEA Alicante) celebrará el domingo 9 de noviembre una nueva edición de su Rastrillo Solidario, un evento ya tradicional en la ciudad que combina una amplia selección de artículos de segunda mano en perfecto estado, como ropa, libros, juguetes, artículos del hogar y decoración.
Tal y como destacan desde ADACEA Alicante: "El rastrillo siempre es un evento muy especial en el que darnos a conocer y al que animamos a toda la ciudad de Alicante a compartir un rato con nosotros”.
El objetivo es recaudar fondos para los programas y servicios de atención, rehabilitación e inclusión social y laboral que la entidad desarrolla en toda la provincia, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
Desde la asociación animan a la ciudadanía a participar en esta cita solidaria, que además fomenta un consumo responsable y sostenible.solidaridad, sostenibilidad y compromiso social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- El Ayuntamiento de Alicante inspecciona más locales de Panoramis y apunta a nuevas posibles irregularidades
- Este es el barrio de Alicante por el que podrán circular los tuctucs
- Así será el gran parque de viñedos para recuperar el campo de Alicante
- Sin clase en la FP de Alicante: el profesorado experto inicia una huelga indefinida
- El Ayuntamiento de Alicante se pone serio con la limpieza: dispara las multas este 2025 por incumplir la ordenanza
- Luz verde para las oposiciones a maestro en plena vuelta al cole
- Los jesuitas apartan a un sacerdote acusado de abusos a un menor en Alicante