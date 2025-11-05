Alicante avanza en la adjudicación de los talleres de mayores pese a la falta de documentación de la empresa

Avances a medio gas en la contratación de los talleres para mayores. El Ayuntamiento de Alicante anunció ese miércoles la preadjudicación del contrato para la gestión y ejecución de los talleres, cursos y actividades en los centros municipales de mayores a la empresa Sararte S. L., por un importe de 378.889 euros y un plazo de dos años. La compañía fue propuesta para la prestación del servicio tras la renuncia de la primera adjudicataria a finales de septiembre, que había obtenido la mejor puntuación en el proceso de licitación.

La decisión fue adoptada por la Mesa de Contratación, que acordó la preadjudicación del contrato, aunque la adjudicación definitiva no pudo aprobarse debido a que la empresa no presentó toda la documentación exigida para acreditar su solvencia técnica y profesional. Entre los documentos pendientes figuran certificados de solvencia económica y títulos profesionales de varios monitores, necesarios para acreditar su capacitación laboral.

Ante esta situación, la Mesa de Contratación acordó emplear la figura de la preadjudicación del contrato, que podría haberse hecho de manera condicionada, a la espera de que la empresa entregue la documentación requerida. Tras este movimiento por parte del equipo de gobierno del PP, si la mercantil presentara los documentos en los próximos días, el expediente no tendría que volver a la Mesa de Contratación y podría elevarse directamente a la Junta de Gobierno Local para su aprobación definitiva.

En ese caso, el equipo de gobierno del PP podría convocar, incluso, una Junta extraordinaria antes del martes 11 de noviembre con el fin de agilizar los plazos y cerrar la tramitación del contrato. De momento, el contrato no ha podido adjudicarse este miércoles, y el procedimiento seguiría pendiente de que la empresa cumpla con los requisitos formales.

Mayores confía en acelerar los plazos

La concejala de Mayores, Begoña León, aseguró tras la reunión que el Ayuntamiento continúa dando todos los pasos posibles para poner en marcha cuanto antes los cursos y talleres municipales. "Seguimos agilizando al máximo los pasos dentro del procedimiento administrativo para poner en marcha cuanto antes los cursos y talleres para mayores", señaló León. "Una vez superando el obstáculo que supuso la renuncia unilateral de la adjudicataria del servicio, los 27.000 socios de los 19 centros municipales de mayores podrán disfrutar de las mejoras introducidas en cuanto al número y variedad de actividades ofrecidas".

El contrato para la gestión de los talleres municipales salió a licitación el 17 de julio de 2025, con un plazo de presentación de ofertas que concluyó el 4 de agosto. Sin embargo, la clasificación de las propuestas no se realizó hasta mediados de septiembre, cuando las actividades deberían haber estado ya listas para su inicio el 1 de octubre. El 23 de septiembre, la Mesa de Contratación propuso la adjudicación a la empresa con mejor puntuación, pero ésta renunció al contrato pocos días después, lo que obligó al Ayuntamiento a retroceder en el procedimiento y requerir la documentación a la segunda clasificada, Sararte S. L.

El nuevo contrato duplica la inversión municipal destinada a los talleres y permitirá aumentar un 38 % las horas de servicio (de 4.900 a 7.905) y un 42 % el número de talleres, pasando de 66 a 114. En total, se ofrecerían más de 339 actividades, gestionadas entre concesiones, monitores municipales y voluntarios. El Ayuntamiento prevé que la ampliación del contrato contribuya a reforzar la oferta de envejecimiento activo y a mejorar la programación en los 19 centros municipales de mayores. No obstante, la puesta en marcha de las actividades dependerá de que Sararte complete la documentación pendiente y el expediente pueda ser aprobado definitivamente en Junta de Gobierno.

Actividades al aire libre y talleres con voluntarios

Mientras se resuelve la adjudicación definitiva, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa transitorio de actividades que arrancó el pasado miércoles, 29 de octubre, fruto del acuerdo alcanzado con los representantes de los mayores.

Así, los voluntarios municipales han comenzado a impartir talleres deportivos al aire libre, una solución provisional aceptada por la mayoría de los centros. Estas actividades, que se desarrollan en los parques Ingeniero de Tranvías y Lo Morant, las playas del Postiguet, La Albufereta y Urbanova, y las plazas del Progreso, La Estrella y La Pérgola, incluyen gimnasia, pilates, cardio latino, estiramientos o entrenamientos funcionales, y pueden realizarse sin inscripción previa, tanto por la mañana como por la tarde.

Esta opción se adoptó después de que 15 de los 19 centros municipales se opusieran a iniciar los talleres dentro de sus instalaciones mientras no hubiera monitores contratados oficialmente. Solo cuatro centros, Gabriel Miró, San Blas, Pla y Playas, aceptaron comenzar con voluntarios, y ya han reanudado sus actividades en interiores con una amplia programación que incluye pintura, costura, idiomas, danza, fotografía, filosofía o historia del arte, entre otras.

Asimismo, el Ayuntamiento de Alicante anunció este viernes la puesta en marcha de la nueva Jefatura de Servicio de la concejalía, una estructura administrativa creada para un área que, hasta ahora, no contaba con plantilla propia, y a la que todavía queda por incorporarse el personal administrativo y jurídico. Para este cometido, el ejecutivo local ha designado a Elisa Díaz, actualmente al frente de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social. Sin embargo, a la hora de la presentación oficial, el nombramiento aún no se había hecho efectivo mediante el correspondiente decreto. Según fuentes consultadas por INFORMACIÓN, está previsto que Díaz compagine ambas funciones.