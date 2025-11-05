Alicante sale a la calle para visibilizar el aumento de personas sin hogar

La Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar de Alicante (Reapsha) ha convocado para este jueves, 6 de noviembre, a partir de las 19 horas, una concentración en la ciudad con el objetivo de dar voz a quienes viven en la calle y denunciar el incremento de personas sin hogar detectado en el último año. La acción, que comenzará ante la Concejalía de Bienestar Social y finalizará en la plaza del Ayuntamiento, incluirá la lectura de un manifiesto y una acampada simbólica abierta a la ciudadanía, en la que se invita a los vecinos a pasar la noche para “entender la realidad de quien no tiene techo”.

“Durante este año se ha detectado un aumento claro de personas que duermen en la calle y no existen recursos públicos específicos para atenderlas”, explica Natalia Araujo, portavoz de Reapsha. La red, que agrupa a diferentes entidades sociales y religiosas de la ciudad, ha adelantado este año su tradicional acción de sensibilización, habitualmente el 23 de noviembre, coincidiendo con el Día Europeo de las Personas sin Hogar, “ante la situación de desprotección creciente” y la falta de plazas de acogida.

Según los datos de las entidades que realizan trabajo de calle, unas 300 personas viven actualmente sin hogar en Alicante, una cifra que ha crecido respecto a ejercicios anteriores. “Cada vez se ven más jóvenes, más mujeres y personas que, aun teniendo empleo, no pueden alquilar una vivienda por los precios terroríficos que hay”, indica Araujo, quien asegura que las patologías mentales o las adicciones suelen aparecer después, como consecuencia de la vida en la calle.

Desde el centro de atención San Agustín, su directora, Mar García, confirma que la situación se ha agravado. “Estamos hablando de unas 300 personas sin hogar que conocemos, pero hay más que no están registradas. Solo hay un centro con 60 plazas, lo demás depende de la solidaridad de las ONG”, lamenta.

La entidad ha detectado además un cambio en los perfiles. “Este verano el porcentaje de personas marroquíes y argelinas se ha duplicado, pasando del 30 % al 60 %. Son, en su mayoría, personas que llegaron en patera, indocumentadas, sin posibilidad de empadronarse ni acceder a un permiso de residencia o trabajo. También seguimos viendo a ucranianos y rusos desde el inicio de la guerra, y a sudamericanos que continúan llegando”, explica García.

Los trabajadores sociales de la red coinciden en que el sinhogarismo en Alicante se está diversificando. A la pobreza estructural se suma ahora la crisis de vivienda que deja a familias o trabajadores con ingresos bajos sin alternativa habitacional. “Necesitan esconderse para dormir para que no les agredan, viven con miedo. Estas vivencias son las que queremos que la sociedad conozca de cerca”, señala Araujo, quien recuerda que la ciudadanía “no rechaza a estas personas, sino que se alarma por la falta de protección que sufren”.

Entre las demandas principales de las entidades figura la creación de vivienda pública, programas de inserción laboral y la apertura de espacios de pernocta temporales. “El tema de la vivienda es crucial. No hay vivienda social y la administración no ha construido nada en años”, denuncia García. La directora del centro San Agustín añade que las ONG “pueden aportar experiencia y recursos humanos, pero necesitan respaldo económico y colaboración institucional”.

Desde Reapsha insisten en la necesidad de trabajar en red y con apoyo municipal para que los programas de inclusión sean efectivos. “Queremos que los políticos entiendan que no es un problema de marginalidad, sino de derechos básicos y dignidad”, resume Araujo.

La concentración de este jueves buscará precisamente visibilizar esa realidad que permanece a menudo oculta. Tras la lectura del manifiesto, las personas participantes caminarán hasta la plaza del Ayuntamiento, donde quienes lo deseen podrán acompañar la noche “con saco de dormir y mirada abierta”, en un gesto simbólico de empatía con quienes viven sin hogar.