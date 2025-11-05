Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios pide eliminar el IVA en las donaciones durante la Gran Recogida 2025

La Ley de Prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario implica la eliminación de este impuesto en los donativos destinados a la alimentación

Fotografía de archivo del 13 de noviembre de 2023 en los almacenes de la Asociación Dual en la sede del Banco de Alimentos en el Colegio San Fernando.

Fotografía de archivo del 13 de noviembre de 2023 en los almacenes de la Asociación Dual en la sede del Banco de Alimentos en el Colegio San Fernando. / EP

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Desde la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios y de cara a la Gran Recogida 2025 de los Bancos de Alimentos, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre, se ha solicitado al presidente del Gobierno y a la ministra de Hacienda que, de cara a estas jornadas, se aplique la eliminación del IVA de las donaciones aprobada en la Ley de Prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario (BOE/02/04/2025).

La entidad solicita que, en caso de no ser posible, “se establezca un plan de choque dotado de recursos para que se aplique en la citada campaña y hasta que se haga efectivo lo aprobado en la Ley”.

La asociación recuerda que los Bancos de Alimentos, con las donaciones dinerarias de particulares y entidades, “no tengan que pagar alrededor de 3,5 millones de euros cuando compran alimentos y productos de primera necesidad y los puedan utilizar para más alimentos”. Añaden además que el avance del “Informe de Estado de pobreza en España de la Plataforma Europea contra la Pobreza y exclusión social” es “un argumento contundente” para adoptar esta medida.

Las Hogueras se revuelven contra los cambios en las subvenciones al monumento

El juzgado retrasa su decisión sobre las medidas cautelares de la ZAS y da cinco días al Ayuntamiento para presentar alegaciones

El obispo de Orihuela-Alicante critica la "la imposición del pensamiento único frente a la libertad de conciencia"

El gobierno de Barcala admite que el acceso de los tuctucs al Casco Antiguo incumple la ZBE de Alicante

La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios pide eliminar el IVA en las donaciones durante la Gran Recogida 2025

¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?

Alicante ve en Londres una ventana para captar turistas americanos y polacos

Alicante avanza en la adjudicación de los talleres de mayores pese a que aún falta documentación

