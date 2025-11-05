La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios pide eliminar el IVA en las donaciones durante la Gran Recogida 2025

Desde la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios y de cara a la Gran Recogida 2025 de los Bancos de Alimentos, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre, se ha solicitado al presidente del Gobierno y a la ministra de Hacienda que, de cara a estas jornadas, se aplique la eliminación del IVA de las donaciones aprobada en la Ley de Prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario (BOE/02/04/2025).

La entidad solicita que, en caso de no ser posible, “se establezca un plan de choque dotado de recursos para que se aplique en la citada campaña y hasta que se haga efectivo lo aprobado en la Ley”.

La asociación recuerda que los Bancos de Alimentos, con las donaciones dinerarias de particulares y entidades, “no tengan que pagar alrededor de 3,5 millones de euros cuando compran alimentos y productos de primera necesidad y los puedan utilizar para más alimentos”. Añaden además que el avance del “Informe de Estado de pobreza en España de la Plataforma Europea contra la Pobreza y exclusión social” es “un argumento contundente” para adoptar esta medida.