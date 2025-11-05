El gobierno de Barcala admite que el acceso de los tuctucs al Casco Antiguo incumple la ZBE de Alicante

Alicante recurre ahora a su propia Zona de Bajas Emisiones (ZBE), vigente desde principios de año, para defender la prohibición de que los tuctuc circulen por el Casco Antiguo a partir del próximo lunes, 10 de noviembre. El Ayuntamiento de Alicante reconoció este miércoles, a través de un comunicado, que los vehículos turísticos, conocidos como tuctucs, estaban accediendo al Casco Antiguo con un permiso municipal que, en realidad, vulneraba la propia ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada hace un año por el equipo de gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox.

Esa ordenanza, creada para cumplir con las exigencias europeas en materia ambiental, no incluía sanciones ni restricciones reales nuevas, y solo mantenía las limitaciones ya existentes en el Casco Antiguo, un área con acceso controlado mediante cámaras. Sin embargo, el Ayuntamiento había autorizado previamente la entrada de los tuctucs, unos vehículos motorizados de uso turístico que no están contemplados entre los permitidos en la normativa de Zona de Bajas Emisiones, que actualiza el régimen de acceso y circulación en el anillo 1-Casco Antiguo y no permite el tránsito de los tuctucs.

El Consistorio anunció este miércoles que corregirá el error y prohibirá a partir del próximo lunes, 10 de noviembre, el acceso de los tuctucs al Casco Antiguo. La Concejalía de Tráfico comunicó este miércoles esta decisión a las tres empresas que gestionan este servicio de tuctuc en la ciudad. "Quedan sin efecto las autorizaciones concedidas con anterioridad para circular o acceder a esta zona de la ciudad", indicaron en un comunicado.

El concejal de Tráfico y Movilidad Urbana, Carlos de Juan, explicó que la medida se adopta "en cumplimiento de la normativa; y en segunda instancia para mejorar la regulación del tráfico en el Casco Antiguo, la seguridad vial y la movilidad peatonal, eliminando vehículos de la circulación".

Los tuctucs no solo han generado críticas por los lugares por los que circulan. También por encontrarse de manera habitual parados en lugares prohibidos frente a hoteles, la playa del Postiguet o la Explanada, desde donde ofrecen tours turísticos por la ciudad a precios que oscilan entre 49 euros por media hora y 90 euros por una hora completa. Aunque se trata de una opción atractiva para turistas con poco tiempo, la falta de regulación ha generado críticas entre profesionales del transporte, como los taxistas, sobre los permisos o licencias que amparaban esta actividad.

Una Zona de Bajas Emisiones sin restricciones reales

La ZBE de Alicante fue aprobada a finales de 2024 por el equipo de gobierno del PP con el apoyo de Vox como una adaptación mínima a la normativa estatal que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones. El texto se presentó como una ordenanza sin sanciones ni limitaciones adicionales al tráfico, tras las exigencias de Vox al PP de Barcala. El Ayuntamiento consideró que "Alicante no presenta la problemática de contaminación derivada de la movilidad urbana de otras ciudades de España".

De ese modo, el régimen de acceso al Casco Antiguo quedó prácticamente igual que antes: con cámaras de control y entrada limitada a residentes y trabajadores de los negocios del barrio. Sin embargo, la ordenanza también especificaba que no se permitía el tránsito de vehículos turísticos motorizados, una categoría en la que se incluyen los populares tuctucs. A pesar de ello, el propio Ayuntamiento no retiró en su momento los permisos especiales a las tres empresas de tuctucs para operar en la zona, en contradicción directa con la normativa que se había aprobado.

El Ayuntamiento corrige su contradicción

El concejal de Tráfico y Movilidad Urbana ha confirmado que el Ayuntamiento dejará sin efecto todas las autorizaciones concedidas con anterioridad. "De la vigente ordenanza municipal de Bajas Emisiones, lo que va a hacer es transmitir a las empresas afectadas, como deferencia, la situación actual de la nueva normativa y, por tanto, ese control y esa restricción del tráfico que van a tener estos vehículos tuctuc, que ya no van a poder acceder al Casco Antiguo", explicó De Juan.

El edil justificó la decisión no solo por motivos legales, sino también por cuestiones de seguridad y convivencia. "Últimamente, teníamos una sobrecarga de automóviles, sobre todo generada por la circulación de los tuctucs", añadió De Juan. A partir del lunes, el acceso de estos vehículos quedará completamente prohibido, según recoge el anexo II de la ordenanza municipal de la ZBE.

Habrá más medidas

El vicealcalde, Manuel Villar, ya había adelantado la decisión durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del martes. Villar explicó que el Ayuntamiento tenía previsto "prohibir el acceso de los tuctucs al Casco Antiguo" y que se estudian otras medidas complementarias para regular este tipo de transporte turístico.

La medida se produce tras varios meses de polémica por la presencia de los tuctucs en las calles más transitadas del Casco Antiguo y, en especial, de la zona de Santa Cruz, donde se han acumulado especialmente en zonas de acceso restringido a vecinos. Además, llega un día después de la protesta del sector del taxi, que volvió a exigir al Ayuntamiento una regulación urgente tanto de estos vehículos turísticos como de las VTC. Villar señaló que la Concejalía de Tráfico trabaja ya en la redacción de una normativa más amplia que "ordene el transporte turístico en la ciudad y garantice la convivencia con los vecinos y el resto de sectores".