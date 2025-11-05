Benalúa, 100 semanas de protestas por un Centro Social en Alicante

Cien sábados de lucha por un centro social. Benalúa cumple este sábado, 8 de noviembre, cien semanas consecutivas de protestas para reclamar un Centro Social que el barrio considera esencial. La Asociación de Vecinos "El Templete" de Benalúa volverá a concentrarse en la plaza Navarro Rodrigo, como cada sábado desde hace casi dos años, para exigir que el Ayuntamiento de Alicante atienda de una vez por todas una reivindicación que lleva más de dos décadas sobre la mesa.

Desde principios de los años 2000, el barrio de Benalúa viene reclamando un Centro Social comunitario. El proyecto, que en su momento llegó a mencionarse en planes municipales, nunca se materializó. "Han pasado siete años sin que el alcalde haya encontrado tiempo para reunirse con nosotros", denuncian desde la asociación vecinal, que ha mantenido viva la reivindicación a base de concentraciones, comunicados públicos, intervenciones en plenos y reuniones con todos los grupos políticos. A pesar de los compromisos verbales y los apoyos puntuales, los representantes vecinales señalan que falta de respuesta institucional ha sido una constante durante los últimos tres años.

Un modelo de ciudad

El centenar de concentraciones no solo representa para los representantes vecinales la persistencia de un barrio, sino también una reflexión sobre el futuro de Alicante. Los vecinos de Benalúa insisten en que su reivindicación va más allá de un edificio: aspiran a un modelo urbano que coloque a las personas en el centro de las políticas públicas. "Es hora de replantear y modernizar los equipamientos sociales, Centros Sociales, Centros de Día, Bibliotecas, instalaciones deportivas, para responder a las necesidades actuales y las previsibles", señalan desde “El Templete”.

La asociación reclama una ciudad amable, segura y sostenible, que fomente la convivencia intergeneracional y la participación vecinal. En su comunicado, los vecinos alertan de que el urbanismo debe adaptarse a los nuevos retos sociales y ambientales: el cambio climático, la evolución demográfica, la vivienda, la limpieza y la movilidad. "El barrio debe ser la célula urbana básica que cubra las necesidades cotidianas de educación, salud, comercio, ocio y cultura", recuerdan los vecinos.

Cien sábados de protestas

La concentración número 100 arrancará este sábado 8 de noviembre a las 12 del mediodía. Los organizadores invitan a los asistentes a llevar pancartas y carteles para formar un mosaico simbólico de las reivindicaciones vecinales. "Queremos que esta jornada sea una celebración de la constancia y del compromiso colectivo", explican. En su manifiesto, recuerdan que "la ciudad es un ecosistema que necesita la cooperación de todos para que las mejoras lleguen de manera equitativa", una cuestión que se abordará en la concentración de este sábado.