¿Qué tienen en común los científicos y los empresarios? ¿Cuál es la receta del éxito? ¿Qué impacto tiene en la salud todo el esfuerzo que implica? El primer español elegido mejor investigador en digestivo de Europa, el alicantino Enrique de Madaria, acercó este miércoles al empresariado las similitudes que comparten dos perfiles profesionales de sectores muy diferentes entre sí, como son la ilusión, la constancia y el esfuerzo prolongado para obtener resultados. El especialista en aparato digestivo alicantino Enrique de Madaria, médico del Hospital General Doctor Balmis, que está al frente de un ensayo pionero para tratar la pancreatitis aguda, compartió su experiencia personal y sirvió de ejemplo en un encuentro de la Cámara.

"Parece que son dos mundos diferentes y tienen muchísimas cosas que son lo mismo", afirmó el premio Importantes 2025 de INFORMACIÓN por su labor en la lucha contra el cáncer de páncreas. Entre estas semejanzas entre los empresarios y los científicos, apuntó a "la ilusión por hacer cosas, la ilusión por crecer", "el emprender, el iniciar cosas que están por construir", y la necesidad de "trabajar mucho durante mucho tiempo porque la recompensa es tardía". También enfatizó la capacidad de "planificar, de ponerse objetivos, de saber a dónde ir", y "la lucha contra estar en tu zona de confort, contra procrastinar".

El prestigioso médico confesó que él empezó muy baja autoestima, incluso con miedo, y que creyó que tenía un síndrome de impostor muy importante, ese sentimiento que hace que las personas piensen que sus logros no son merecidos. Un obstáculo que, con el tiempo, logró superar.

El especialista en aparato digestivo alicantino Enrique de Madaria, médico del Hospital General Doctor Balmis, en su conferencia este miércoles / Héctor Fuentes

El camino hacia el éxito

Sobre el camino que él siguió para conseguir sus objetivos, Enrique de Madaria explicó que consiste en "entender que hay que empezar poco a poco, aprender poco a poco, no no vas a tener un éxito inmediato, sino que es un viaje, es un camino en el que hay que aprender, hay que tener experiencias y hay que interaccionar con compañeros, con gentes de diferentes ámbitos de los que aprender y enriquecerte poco a poco y crecer poco a poco". Y así, una vez superado el miedo a avanzar, que él mismo reconoció haber sentido, "llega un momento en que todo empieza a funcionar y tienes no solo un éxito en lo que tú buscabas, sino el reconocimiento de la sociedad".

Para el investigador, la clave del éxito fue y es el trabajo diario, tener un tiempo para crecer todos los días. "Yo en concreto me levantaba a las 5 de la mañana, madrugaba y dedicaba un tiempo que era mío, era mi tiempo de dedicarme a crecer, a investigar, a hacer cosas y eso mantenido en el tiempo, yo creo que es la clave de poder crecer, el dedicar un tiempo fijo a aprender y a crecer en las cosas que a ti te gustan", explicó.

Sin embargo, el esfuerzo y las largas horas de trabajo tienen su impacto directo en la salud, por lo que el doctor subrayó la importancia del equilibrio: "el equilibrio es muy importante, yo ahora reparto por igual el cuidar mi salud, el hacer deporte, el alimentarme bien y el tener tiempo para trabajar, porque sin equilibrio al final todo se corta", dijo. Es más, advirtió que cuando hay un exceso de ambición, de egocentrismo y no hay un crecimiento "sostenible y saludable" acaba siendo perjudicial para todos. "El equilibrio, la alimentación, el deporte y la vida familiar debe acompañar a todo el querer crecer si tú quieres que eso sea sostenible en el tiempo", aseguró.

Ensayo y carrera

Enrique de Madaria también acercó a los empresarios uno de sus últimos proyectos, el ensayo mundial que dirige su grupo de investigación de Pancreotología del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), con 800 pacientes de 46 centros de 18 países. El trabajo, conocido como Waterland, que está cerca de su publicación, ha demostrado que un suero tiene propiedades antinflamatorias en pacientes que sufren pancreatitis aguda.

Su aportación en la lucha contra el cáncer de páncreas, el único tumor frecuente que aumenta tanto en hombres como en mujeres, no se queda ahí. El próximo 23 de noviembre, tendrá lugar la nueva edición de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas de Alicante, promovida por el propio Madaria, que llega ya a seis municipios españoles para conseguir becas que ayuden a los mejores científicos a nivel nacional a seguir investigando. La prueba cumple once ediciones después de haber recaudado 1,2 millones de euros a lo largo de una década.